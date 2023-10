Zemřel herec Matthew Perry. Chandler z Přátel se utopil ve vířivce, píše server

„Zdroje nám říkají, že dnes ráno skutečně zemřel ve svém vlastním domě po nějaké fyzické aktivitě. Záchranáři do jeho domu přispěchali kvůli srdeční zástavě, ale oživit se jim ho následně nepodařilo,“ uvedl server TMZ.com.

Perry celoživotně bojoval se závislostí na lécích a alkoholu. A právě nekonečná smyčka opakující se léčby a závislosti je hlavním námětem jeho memoárů, které vyšly loni v listopadu.

Perryho memoáry s názvem Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing (Přátelé, milenky a ta velká, příšerná věc) jsou napsané s neředěnou upřímností po desetiletích snahy udržet své problémy v tajnosti.

„Jsem starý narkoman zahnaný do kouta,“ řekl novináři listu Matthew Perry usazený v hotelovém pokoji v Tribece, tři dny po oficiálním vydání memoárů. „Mám úzkostné stavy s příměsí deprese.“

Toto byl Matthew Perry v číslech. Od svých 26 let žil střídavě ve střediscích pro léčbu závislostí a mimo ně. Čtrnáctkrát byl na odvykačce. Pětašedesátkrát absolvoval detoxikační program – poprvé ve svých 26 letech, dva roky poté, co naskočil do deset let natáčeného seriálu Přátelé. Podstoupil 14 operací a více než šest tisíc sezení Anonymních alkoholiků, i když v jeho případě anonymita nepřipadala v úvahu, napsal list The Washington Post.

V memoárech Perry napsal, že utratil sedm milionů dolarů, tedy v přepočtu asi 168,5 milionu korun, za odvykací léčbu v mnoha světových pětihvězdičkových střediscích. Nyní přiznává, že to bylo pravděpodobně ještě o dva miliony dolarů víc.

Během třetí řady Přátel, zhruba v letech 1996–1997, podle svých vzpomínek bral 55 analgetik Vicodin denně a zhubl na 58 kilo. Naopak o téměř 50 kilo víc vážil v dobách, kdy denně vypil čtvrt litru vodky. Prášky a alkohol zneužíval během všech sérií Přátel – s výjimkou deváté řady, která byla jediná, za kterou byl nominován na cenu Emmy.

Perry měl na place často takovou kocovinu, že když se jeho postava – sarkastický, upjatý Chandler Bing – potřebovala přesunout z gauče ke stolu, „musel jsem se ujistit, že se o něco opírám rukou, abych se netřásl“, uvedl v pamětech.

Po skončení Přátel se Perry snažil prosadit s jinými projekty. Jeho seriál Go On ale skončil v roce 2013 hned po první sezoně. Objevil se ještě v seriálech jako Studio 60, Dobrá manželka či Město žen, kde hrál po boku „Moniky“ Courteney Coxové. Do svého seriálu Terapie online si ho pozvala zase „Phoebe“ Lisa Kudrowová (více zde). Nyní natáčí remake seriálu ze 70. let Odd Couple.