Když jí bylo devět, odmítl jsem ji hlídat, říká Marpo o přítelkyni Lenny

„To je taková trošku pedofilní historka. Já jsem ji měl hlídat, když jí bylo devět. Já jsem to nějak odmítl, bylo mi 18. Nechtělo se mi ve svým gangster věku. Neříkal jsem si, že si na ni počkám, ale dopadlo to tak,“ říká Marpo, který je synem známého českého kytaristy Oty Petřiny, kapelníka Neckářovy doprovodné kapely Bacily, jenž psal písně pro řadu českých popových hvězd.

Jako otec byl prý mírný, ačkoli Marpo nebyl v dětství právě andílek. „Vychovávala mě spíš máma, která mě řezala od rána do večera. Dneska to chápu, byl jsem úplnej pitomec. Byl jsem divokej od mladých let. Schoval jsem se třeba na čtyři hodiny do kanálu a máma mě marně hledala. V sedmi letech jsem chodil po kolejích do jiného města na koupaliště. Ale táta říkal, že věřil, že ze mě nevyroste blbec, tak to nechal být,“ zavzpomínal na dětství Marpo.

Bouřlivé měl i mládí. „Hrál jsem x let házenou, pak jsem přešel na fotbal, ale mimo hřiště. Kvůli tomu jsem začal chodit boxovat, protože jsem dostával přes hubu. Nebyl jsem tvrdé jádro, ale občas jsem se přimotal k nějaké šarvátce. Fandím Spartě. Od hooligans jsem odešel k thajskému boxu. Chodil jsem na soukromé lekce, ale bylo to drahý. Mamka říkala, že mi to bude radši platit, jenom abych nechodil na fotbal,“ prozradil.

Své úspěchy v tomto sportu nijak nenadsazuje. „Byl jsem vicemistr republiky, ale že bych byl bůhvíjak úspěšný, to ne,“ zhodnotil rapper, který na sebe coby zápasník upozornil především vítězstvím nad slovenským rapperem Rytmusem.

„To nebylo moc úspěšný, protože mi úplně přeplo v hlavě, a místo abych boxoval, snažil jsem se ho přizabít. Štval mě těma kecama, co měl před zápasem. Říkal: A čo že chodil na fotbal, že je bitkar, to se mám do*rať? A já si řekl: No to se po*ereš! Svým způsobem se mi to povedlo, ale pak jsem další dvě kola lapal po dechu a pak už mi to nešlo. Měl jsem z toho na rukou takové dvě boule, že mi v Motole říkali, že to vypadá, jako by se mi do rukou dostaly koule. Měl jsem obří koule místo kloubů na rukou,“ pobavil Marpo, který se údajně zklidnil právě po boku dcery Lenky Filipové, zpěvačky Lenny.

Dohromady se dali v roce 2018, kdy se po osmnácti letech rozešel s manželkou, s níž má dvě děti.