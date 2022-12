Rapeři Slavíka drsně hejtujou, ale kdyby vyhráli, tak jsou rádi, říká Marpo

„Přijde mi, že já do ankety Český slavík úplně až tak nepatřím a nezapadám moc do české pop music. Jediné, čeho si na tom vážím a co mě těší, je, že tam pro vítěze hlasují lidi a reálně tak vidíš nějaký zájem. Nikoho jsem nevyzýval, aby pro mě hlasoval, myslím, že jsem to ani nezmiňoval. Přijde mi fajn, že je to vlastně taková divácká anketa. Samozřejmě je otázka, kdo hlasuje. Ale když se člověk umístí, samozřejmě mu to udělá radost. Nebudu lhát, že ne,“ říká Marpo v rozhovoru na Óčku, kde byl hostem pořadu Mixxxer Live.

Cenu na Slavících za něj letos převzal Jakub Kohák. Proč právě on? „Podle mě si ho vybrala Nova. Napsal mi na Instagramu, že to přebere, řekl jsem no jasně, klidně. Jestli se nepletu, myslím si, že jsem byl tou dobou někde na cestách. Loni také, zrovna jsme odněkud letěli. Zatím mi to ale ani nedal,“ směje se raper.

To, že na prvním místě ve stejné kategorii skončila skupina ATMO music, je podle něj v pořádku. Tento výsledek mnozí kritizovali a spekulovali o tom, že někteří interpreti měli výhodu a lidé pro ně hlasovali jen proto, že byli na prvním místě v seznamu umělců, na což upozornil písničkář Pokáč.

„Nic na to neříkám, přeju jim to. Jestli lidi hlasují, tak ať hlasují. Přijde mi hodně vtipné, že spousta raperů se v takové situaci rozčiluje a říká: ‚To není fér! Ale mě vlastně Slavík vůbec nezajímá, ať jdou se Slavíkama do pr*ele.‘ Ale zároveň pak řeknou, ‚jak to, že nejsem první?‘ Kdyby byli první, tak jsou rádi, ne že ne,“ myslí si Petřina.

Českou scénu prý sám moc nesleduje, ale hodně ho baví třeba Separ a Robin Zoot. „Teď jsem byl nedávno na koncertu Kendricka Lamara, to byla naprostá bomba. Hrozně mě mrzí, že jsem nestihl rapera jménem Post Malone, který má teď turné po Státech. Vidělo to pár známých a bylo to prý neskutečné. Do Prahy přijede příští rok The Weeknd, toho budu určitě chtít vidět. Na 50 Centovi jsem nebyl, nikdy jsem ho neměl rád a nebaví mě,“ přiznává.

Otcem Marpa byl známý český kytarista, skladatel, textař, zpěvák a kapelník Otakar „Ota“ Petřina, který zemřel v roce 2015. Pro svého syna je dodnes velkou inspirací.

Zpěvák Marpo bude boxovat 17. 12. v Praze se Slovákem Iljou Škondričem pod hlavičkou nové organizace RFA (Real Fight Arena).

„V životě se rozhoduju tak, abych mohl každé ráno vstát a být na sebe hrdý. Nechci jít s davem a někdy řeknu veřejně něco, za co ze mě sedřou kůži. Ve finále mám pocit, že jsem jedinej, kterej řekne věci na plnou hubu. Ale nestydím se za to. Viděl jsem to i u mého táty, kterého komunisti na čtrnáct let zakázali. Nelituju ničeho, rozhoduju se srdcem. Všechno má v životě nějaký důvod,“ myslí si muzikant.

Marpo dostal v roce 2017 vyhazov ze skupiny Chinaski, kde hrál na bubny, a věnuje se nyní hlavně sólové dráze. Ve stejné době se pracovně potkal s dcerou Lenky Filipové, zpěvačkou Lenny. Natočili spolu píseň a následně i videoklip Kruh. Žijí společně už pátým rokem. Z předchozího osmnáctiletého vztahu má Marpo s exmanželkou dvě děti, syna a dceru.

„Jsem teď pánem svého času. Buď makám, nebo jsem s Lenkou nebo s dětmi. Musím říct, že i když budeme s Lenkou spolu už pátým rokem, pořád s ní rád randím. Kina, večeře a podobně, baví mě to. Ale stejně jako se dost často socializujeme, tak se pak také naopak moc rádi někdy zavíráme doma. Podle mé bývalé jsem byl naprosto asociální, protože jsem nikam nechtěl chodit. Ale realita je taková, že potkám za rok na koncertech a akcích desetitisíce lidí a chci a potřebuju pak být taky někdy úplně v klidu doma,“ vysvětluje.

17. prosince čeká Marpa zápas se Slovákem Iljou Škondričem. „Moc se na něj těším, ale přiznávám, že to bude pro mě těžký zápas. Pořád mi totiž vybírají soupeře, kteří jsou trochu mimo mou váhovou kategorii. Takže bych chtěl poprosit pro příště někoho kolem osmdesáti kilo, to by bylo fajn,“ směje se Petřina „Tohle byly všechno výzvy. Vyzval mě Karlos Vémola i Ilja. A já před výzvami nezdrhám,“ dodává.

VIDEO: Marpo x WHNT - Jxxxt běžnej život: (2022)