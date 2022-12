Stiers, dirigent na koloběžce. Majora Winchestera v M*A*S*H málem nehrál

Tělo je jako chrám

David se narodil 31. října před osmdesáti lety, tedy v den, kdy se v Americe rojí duchové, kostlivci, upíři a další strašidelná halloweenská havěť. Jestli ale čekáte, že to předznamenalo Davidův hororový život, jste na omylu. Herec měl stejně jako major Winchester rád pořádek a žádné turbulence si do života nepouštěl. Nebo se o nich alespoň nešířil. Když povyrostl, rodina se přestěhovala do města Eugene v Oregonu, kde vystudoval střední školu a posléze nastoupil na univerzitu. Tam ale dlouho nezůstal.