Marketa Lazarová i Maryška z Postřižin. Magda Vášáryová slaví 75. narozeniny

Herecká hvězda, diplomatka a politička. To jsou tři profesní tváře Magdy Vášáryové, která 26. srpna slaví 75. narozeniny. Do filmového světa vstoupila jako patnáctiletá a opustila jej po sametové revoluci. Byla velvyslankyní v Rakousku a v Polsku, kandidovala na slovenskou prezidentku a 10 let byla poslankyní.