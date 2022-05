Máme vyšší úmrtnost než Olympic, říká Lou Fanánek Hagen o Třech sestrách

„Z původní sestavy Tří sester zbyli už jen dva hrající a jeden trvale nehrající člen. Žijící jsme tři. Máme velkou úmrtnost. Máme už asi pět nebo šest předčasně a většinou tragicky odešlých členů. To nemá ani Olympic, a to hrajou o dvacet let dýl,“ uvažoval hudebník.

Prozradil také, že kapelu už chtěl nejednou opustit. „Občas jsem to chtěl zabalit, občas byly v kapele pnutí, pak úmrtí bubeníka Hadra v 96. roce, to jsme si říkali, jestli vůbec budeme shánět bubeníka,“ vzpomínal na těžké období. Největší poprask přinesla jeho sólová deska, po níž mu kolegové z kapely vzkázali: „Nebejt Sester, jsi hovno a honíš dělníky po stavbě.“

„To je pravda. A taky je pravda, že bych asi honil dělníky po stavbě. Napsali mi to dokonce doporučeným dopisem. Tak asi jsem jim měl říct, že vydávám desku. Ale nechtěl jsem mít konflikty. To jsem se naučil doma. Než abych měl konflikt s matkou, tak jsem do poslední chvíle všechno zatloukal. Stejně by byl průšvih, tak byl, ale aspoň jsem si ještě užil. Měl jsem pocit, že nevydám desku a ještě bude průšvih, že jsem na to vůbec myslel. Ale postupně jsem se učil, že se dá s lidma komunikovat. Myslím, že jsem udělal velký pokrok,“ uznal.

Připustil, že to s ním v kapele neměli jednoduché. Některé koncerty si dokonce vůbec nevybavuje. „Jsou koncerty, které si nepamatuju. Nevím, co je horší, jestli suchý Fanánek, nebo hrozná švanda, která končí ve dvou třetinách, protože pěvec se zhroutí na zem. Hele, když chtěj kvalitu, musí si to pustit z cédéčka, živej koncert je živej koncert,“ prohlásil.

„Měl jsem období, kdy jsem zkoušel abstinovat, ale bezúspěšně. Je to nebarevnej svět. Jako dá se to, člověk má pochybnou pýchu, že nic nepije. Když jsem nepil, byl jsem hodně smutnej. Dokonce lidi vzpomínají na koncerty, kdy jsem nepil, že jsem tam byl trošku za trest. Vstupný jim nevrátím, ale lituju je a slibuju, že už odteď to dělat nebudu. Každý koncert bude prožitý správně,“ dodal Lou Fanánek Hagen.