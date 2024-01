Moderátor Libor Bouček je dvojnásobným otcem, dítě se narodilo na Silvestra

Silvestr pro mne neměl moc význam. Takový den, kdy zábava je najednou skoro povinná. Ale řeknu vám, ten smysl rozhodně existuje. Dokonce je to den zázraku. Viděl jsem ho na vlastní oči. A do teď nejsem schopen vystihnout přesně, jaká síla to byla.

Děkuju královské Fakultní nemocnici na Královských Vinohradech @fnkv_oficialni , děkuji fenoménu jménem Vlk, děkuji všem těm, kteří tvoří něco tak skvělýho jako je český zdravotnictví. Někdy ho bereme jako automatismus, ale je to vzácnost.

Děkuju všem těm, kteří věděli. Děkuji těm, kteří byli doma s Albertem. Tedy rodině. Rodinám z Olomouce, Horky a Klánovic. Děkuji i těm, kteří byli doma u sebe a já nečekaně přišel a připili jsme si. Na těch pár minut absolutní euforie.

Děkuji hokejistům Olomouce, že jejich nadšení přeneslo se na ženu z Olomouce a vznikla ještě větší věc. Děkuji Spartě, že to Olomouci umožnila. Výjimečně. :-)

Ale jestli někomu děkuju zcela a oddaně, je to můj anděl, má žena, maminka mého syna, můj středobod, má odpověď, nejsilnější, jedinečná a také už maminka dcery. Našich dvou dětí. To zní tak krásně. Děkuju Ti, lásko.

Beata 31/12/2023 4:16 ráno