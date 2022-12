Devatenáctiletý střelec a únosce psů Lady Gaga dostal 21 let odnětí svobody

Policie uvedla, že fakt, že francouzští buldočci patřili známé zpěvačce, byla náhoda a únosci si je vytipovali pro jejich cenu, která se ve Spojených státech pohybuje v řádu tisíců dolarů (tj. v přepočtu desítek tisíc korun). Lady Gaga ani její zástupci na rozsudek zatím nereagovali.

„Je těžké uvěřit, že už to budou dva roky, co jsem bral buldočky na večerní procházku, když jsem zničehonic bojoval o to, aby nebyli ukradení. Ale to nebylo všechno – byl jsem mlácen, škrcen, postřelen a ponechán na chodníku, abych vykrvácel,“ vypověděl v pondělí u soudu Ryan Fischer, který psy hlídal.

Policie v souvislosti s incidentem zatkla pět lidí, tři z nich prokuratura považovala za pachatele únosu a dva si již vyslechli trest u soudu. Kromě Jacksona byl odsouzený už i dvacetiletý Jaylin Keyshawn White, který se ke krádeži psů přiznal a v srpnu dostal u losangeleského soudu čtyřletý trest odnětí svobody.