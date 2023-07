Bude mi 60. Dělám, co se dá, říká o zákrocích Davisová ze Sexu ve městě

„Většinu času se snažím být pozitivní a realistická. Říkám si, že přece nemůžu navždy vypadat tak, jako jsem vypadala dřív,“ říká Kristin Davisová v rozhovoru pro pořad Entertainment Tonight.

„Při pohledu do zrcadla se snažím stále si opakovaně připomínat, že nemám zkoumat detailně všechny své chyby a nedokonalosti, přestože myslím, že k tomu máme občas sklon asi naprosto všichni,“ myslí si herečka.

V uplynulých se rozhodla vypomoci svému vzhledu opakovaně návštěvami plastického chirurga, za což sklidila vlnu kritiky. Nejdříve si nechala aplikovat botox do čela, následně využila i výplně do tváří (dermální výplň neboli filler je gelovitá látka na bázi kyseliny hyaluronové, injekční aplikace tohoto materiálu do pokožky vyrovná rýhy i vrásky a doplní objem, pozn. red.), přičemž ne všechny zákroky byly úspěšné.

„Je těžké mít neustále na obrazovce a na sociálních sítích před očima svoje mladší já a zároveň pamatovat na to, že takhle vypadat navždycky zkrátka nemusíte. Internet to po vás chce a zároveň nechce, je to těžké,“ vysvětluje Davisová.

Sarah Jessica Parkerová, Cynthia Nixonová a Kristin Davisová v seriálu A jak to bylo dál (2021)

„Měla jsem pár malých zákroků a bylo to opravdu fajn, téměř nikdo nic nepoznal. Pak jsem měla pár dalších zákroků a byla to naprostá hrůza. Musela jsem si některé výplně nechat zase odstranit. A od té doby si ze mě neustále někdo utahuje,“ vysvětluje.

Zesměšňování hvězd, které navštěvují kliniky plastické chirurgie, podle Davisové vede mnoho hereček k větší uzavřenosti. „Lidé nejednají podle mě dnes už tolik otevřeně i kvůli zostuzování, které pak často přichází a to ne od mužů, ale hlavně od ostatních žen,“ říká. „Vždyť máme všichni snad dost vlastních problémů, ne? Nemusíme ještě útočit na sebe navzájem. Je to úplně zbytečné, ale zabolí to, to je jasné,“ říká herečka.

Tvrdí, že ona sama ostatní nehodnotí a nesoudí. „Všichni děláme, co se dá. Ať se všichni rozhodují podle sebe, ne? Co má člověk co kritizovat ostatní za jejich volby, chyby nebo cokoliv... Tím přece nepomůže jim, sobě ani nikomu jinému. Odměnou je maximálně pár lajků na sociálních sítích, stojí to za to?“

Kristin Davisovou mohou fanoušci momentálně vidět v další řadě seriálu A jak to bylo dál…, který je volným pokračováním seriálu Sexu ve městě.

VIDEO: Teaser 2. řady seriálu A jak to bylo dál... (2023):