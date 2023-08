Randila jsem s muži, kterým bylo 21 a 91, říká autorka Sexu ve městě

„Víte, prožila jsem tolik bláznivých milostných dobrodružství. Jeden týden jsem chodila zároveň s klukem, kterému bylo 21 let, a s mužem, kterému bylo 91,“ prozradila Bushnellová v rozhovoru pro Us Weekly.

Na počátku devadesátých let pracovala jako sloupkařka deníku New York Observer. Psala do něj fejetony o tom, jaké je to být svobodná a sexuálně liberální žena v New Yorku. Na základě těchto sloupků pak vznikl slavný seriál Sex ve městě.

Využila v něm řadu svých zkušeností a tvůrci dokonce uvažovali, že by Carrie hrála sama Bushnellová, protože Sarah Jessica Parkerová s přijetím role váhala.

„Nebyla si jistá, jestli to chce dělat. Takže tam na chvíli uvažovali: Možná by to mohla dělat Candace. A já na to hned: ‚Ne, vždyť nevím ani jak.‘ Vlastně jsem byla vždycky nadšená, že Sarah je Carrie Bradshawová. Myslím, že je úžasná,“ říká Bushnellová s tím, že ani Carrie, ani jiná ze čtyř hlavních hrdinek seriálu nereprezentuje plně její život ani osobnost.

S randěním nepřestává ani po šedesátce a vidí i výhody, které s věkem přichází. „Chodila jsem s muži a říkala jim: ‚Víš, tohle nebude fungovat. Jsi moc milý, tohle a tamto, ale nejsi pro mě ten pravý.‘ Myslím, že to je rozhodně něco, co přichází, když jste starší. V mládí nechcete ranit jejich city. Takže moje motto je: Můžete jim říct pravdu,“ dodala.