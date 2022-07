Hvězda pokračování Sexu ve městě přiznala, že uvažovala o sebevraždě

„Vzpomínám si, jak jsem poprvé zavolala na linku pro sebevrahy. Volala jsem předtím pár lidem, ale měli vypnuté telefony, a tak jsem si řekla: No, je tu přece ještě linka důvěry,“ řekla herečka v rozhovoru pro časopis Variety.

Linka jí prý pomohla v nejhorších chvílích. „Člověk na lince mě opravdu dostal zpátky do kontaktu se sebou. Uvědomila jsem si své pocity, aniž bych se jimi nechala pohltit, a to mi opravdu pomohlo. V té době jsem byla obzvlášť zranitelná a pak jsem vyhledala podporu,“ dodala.

Mexicko-americká herečka a zpěvačka, známá například ze seriálu Chirurgové, se loni objevila v pokračování Sexu ve městě s názvem A jak to bylo dál… Ramirezová uvedla, že se záměrně vyhnula čtení jakýchkoli reakcí, ať už pozitivních nebo negativních. „Názory jiných lidí na mou postavu, to je něco, co nemohu pustit do svého procesu,“ řekla.

Sara Ramirezová a Cynthia Nixonová v seriálu A jak to bylo dál... (2021)

Její herecká kolegyně Cynthia Nixonová, která v seriálu ztvárňuje Mirandu Hobbsovou, se kterou má Che Diaz románek, se v roce 2004 sama přihlásila k lesbické orientaci. V seriálu kvůli lesbickému vztahu opustí dlouholeté manželství. Režisér Michael Patrick King se jí před natáčením zeptal, jestli chce, aby Miranda byla queer. Nixonová odpověděla: „Jasně, proč ne?“

King chce postavu Che rozvíjet i v plánované druhé řadě seriálu. „Jednou z mých největších vášní ve druhé sérii je Che. Chci ukázat rozměr postavy, který lidé z nějakého důvodu neviděli, protože byli zaslepení, ze strachu nebo hrůzy. Chci ukázat více Che. Opravdu,“ dodal.