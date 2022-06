Rekordmanka v délce vládnutí. Před Alžbětou II. je jen Král Slunce

V posledních letech dosahuje královna Alžběta II. jednoho historického prvenství za druhým. Už 9. září 2015 se stala nejdéle vládnoucím britským monarchou v dějinách, když překonala dobu panování své praprababičky královny Viktorie. Ta seděla na trůnu 63 let, sedm měsíců a dva dny, od 20. června 1837 do své smrti 22. ledna 1901.

O rok později 13. října 2016 se Alžběta II. stala nejdéle vládnoucím současným monarchou a nejdéle úřadující hlavou státu. Je také nejstarším vládnoucím panovníkem v současnosti na světě.

Při srovnání délky vlády panovníků v dějinách zaujímá královna Alžběta II. nyní druhé místo. Svou vládou 70 let, čtyři měsíce a pět dní právě pokořila rekord thajského krále Pchúmipchona Adundéta, který vládl jako Rama IX. 70 let a 126 dní. Panovník zemřel v roce 2016 ve věku 88 let.

Před Alžbětou II. tak zůstává jen francouzský král Ludvík XIV., který vládl 72 let a 110 dní. Králem se stal jako čtyřletý a zemřel v roce 1715 ve věku 76 let. Rekord Krále Slunce, jak mu přezdívali, by mohla britská panovnice pokořit 27. května 2024. To by jí bylo 98 let, což vzhledem k dlouhověkosti v britské královské rodině není nemožné. Královnina matka zemřela, když jí bylo 101.

Broží uctila svou praprababičku

Královna Alžběta II. je známa svou láskou k brožím. Jednou z nich tak při nedávných oslavách 70 let své vlády vzdala hold své praprababičce královně Viktorii. Na finále oslav platinového jubilea si vzala brož s diamantovou mašlí, aby tak připomněla mimořádné panování své předchůdkyně.

Vzácná spona patří mezi dědictví Koruny, dědí se tak z panovníka na panovníka. Královna Viktorie, která Anglii vládla v 19. století, ji nechala vyrobit v roce 1858. Mašle posázená diamanty patří mezi nejslavnější šperky britské královské rodiny.

Královna Alžběta II. a tři následníci britského trůnu Princ Charles, princ William a princ George na oslavě platinového jubilea (Londýn, 5. června 2022)

Alžběta II. ji měla v neděli na balkonu Buckinghamského paláce, kdy na závěr oslav přivítala desítky tisíc lidí. Vzácný šperk doplnila o zelený kostým a perly. Její účast na finálních oslavách jubilea však některé překvapila. V poslední době ji totiž trápí zdravotní problémy. Kvůli nim se také nezúčastnila slavnostní bohoslužby díkuvzdání v katedrále svatého Pavla.

Když začal dav při závěrečných oslavách zpívat píseň God Save The Queen, zdálo se, že je panovnice chvílemi trochu dojatá. Odbornice na řeč těla Judi Jamesová pro Daily Mail uvedla, že královna se veškerou silou vůle poprvé v životě snažila, aby se na veřejnosti nerozplakala dojetím. Jasné známky toho podle ní byly vidět v královniných očích a na jejích rtech.

„Zapomeňte na ty vzácné případy, kdy si někteří mysleli, že královna na veřejnosti plakala. Nešlo o nic jiného než o vlhké oči, které mohlo vyvolat například chladné počasí nebo vysoký věk. Toto vystoupení na balkoně však přineslo více shodných známek toho, že se snažila, aby ji nepřemohly slzy,“ vysvětlila Judi Jamesová.

Královna později uvedla ve svém poselství: „Pokud jde o to, jak oslavit sedmdesát let ve funkci královny, neexistuje žádný návod, kterým bychom se mohli řídit. Je to opravdu poprvé. Ale byla jsem hluboce dojata tím, že tolik lidí vyšlo do ulic, aby oslavili mé platinové jubileum. I když jsem se možná nezúčastnila všech akcí osobně, mé srdce bylo s vámi všemi a já jsem i nadále odhodlána sloužit vám, jak nejlépe dovedu, s podporou své rodiny.“

