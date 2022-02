Má královna paruku a nosí v kabelce vlastní krev? Royalista vyvrací mýty

Kouč společenské etikety a pánské módy, royalista Jakub Abrahám promluvil v rozhovoru pro Brainee.sk o etiketě u britského královského dvora i chystaných oslavách královniných sedmdesáti let na trůnu, na které se jen tak někdo nedostane.

Jste vášnivý royalista. Měl jste už možnost setkat se osobně s britskou královnou?

Zatím bohužel ne, ale věřím, že na to dojde.

Kolik hodin týdně se věnujete tématu britské královské rodiny?

Zatím jsem to takto nepočítal, ale každý večer vychází souhrn denního programu britské královské rodiny. Takže se tomu věnuji opravdu každý den.

Inspirujete se etiketou královské rodiny i v běžném životě?

Jedno z nejzákladnějších pravidel, které dodržuje královská rodina, je zdrženlivost a jistý odstup. Toho se snažím držet i já. Mířím hlavně na sociální sítě, kde mi lidé často píší, že jsem zrádce národa a měl bych se přestěhovat do Velké Británie.

Čím si vysvětlujete tyto zprávy?

Někteří lidé si vždy najdou něco, co jim vadí, a mají potřebu o tom dotyčného hned informovat. Toto je navíc pro mnohé i vděčné téma. Vidí paláce, hrady, zlaté kočáry a už to jede. U nás na Slovensku nemáme k aristokracii a monarchii takový vztah jako například v Česku, kde je stále spousta šlechtických rodů.

Je něco, co se týká etikety královské rodiny, čím by se mohli lidé inspirovat?

Je fajn, když mají lidé na něco vlastní názor, ale není třeba ho vždy a za každou cenu prezentovat. Není to otázka slabosti, právě naopak. Také je potřeba mít nadhled. Možná trochu méně věci prožívat a umět ovládat své emoce na veřejnosti. Monarchie je tu proto, aby nám svou vznešeností a půvabem rozjasňovala životy. Starostí a problémů máme všichni v běžném životě dost.

Jakub Abrahám Vystudoval herectví, roky už však působí jako popularizátor společenské etikety a pánské módy. Jeho hlas můžete slyšet pravidelně ve slovenském dabingu, aktivní je také jako divadelní herec. Vede Činoherní klub Bratislava.

I přesto, že jste royalista… Existuje nějaké pravidlo královské rodiny, které považujete za bizarní?

Nevím, zda přímo bizarní, ale zajímavé je určitě to, že v minulosti, když královna nastoupila na trůn, posílali si mezi sebou v Buckinghamském paláci vzkazy na stříbrných podnosech z jedné místnosti do druhé. Telefon tam tehdy ještě naplno nefungoval. Dnes se nám to zdá možná bizarní, ale tehdy to reflektovalo dobu.

Některá média psala, že královna s sebou v kabelce neustále nosí vlastní krev pro případ, že by se něco stalo. Je to pravda?

Královna Alžběta II. má vlastní tým lékařů. Není tedy potřeba, aby si s sebou všude nosila vlastní krev. V minulosti, když hodně cestovala po světě, mohl být součástí povinné výbavy zdravotníků i box s její krví. Určitě si ji ale s sebou nenosí v kabelkách, se kterými ji vídáme, jak to bývá mnohdy nesprávně interpretováno.

Jaké další fámy o ní kolují?

Královna a její rodina byly vždy opředeny spoustou pověr. Asi nejznámější je ta, která se týká abdikace. Téměř pravidelně se objevují „zaručené“ termíny, kdy a komu královna předá korunu a trůn. Samozřejmě se nikdy nezakládaly na skutečnosti. Jde jen o senzaci. Mnoho lidí si také myslí, že královna nosí paruku, vzhledem k tomu, že má stále stejný účes. Ani to není pravda. Na to, že brzy oslaví devadesáté šesté narozeniny, vypadá opravdu výborně. Myslím, že mi dá za pravdu většina lidí.

Kromě toho nosí královna oblečení, ve kterém vždy vynikne. Má to své opodstatnění?

Vždy je perfektně barevně sladěná, aby byla dostatečně viditelná. Barvy jsou však také laděné podle události. Také vždy nosí doplňky, které něco symbolizují. Nikdy neponechává nic náhodě.

Dalším z pravidel je to, že v případě cesty do zahraničí musí mít každý člen rodiny s sebou černé oblečení. Důvodem je případné náhlé úmrtí v rodině. Platí to i v případě dětí?

Myslím, že nic nemohou nechávat náhodě. Pravda je ale taková, že královská rodina s dětmi příliš necestuje.

Jak je to v případě dam a barev laků na nehty?

Dánská královna Margrethe II., která v lednu oslavila půl století od chvíle, kdy usedla na trůn, si ráda lakuje nehty na červeno. Zřejmě je to její image. U členů britské královské rodiny jsem to naopak nikdy neviděl. Lak je vždy velmi nenápadný. Královna však nosí rukavičky, rodina je v tomto velice tradiční a konzervativní. Což ale vůbec není na škodu.

Podívejme se na stolování. Co je u královského stolu naprosto nepřípustné?

Aby někdo začal jíst dřív než královna. Když dojí královna, odnášejí se talíře všem. Pochopitelně nejí tak rychle, jak bychom si mohli myslet. Na stole je vždy víc chodů.



Kolik?

Na velkých banketech pět až šest. Jídel je sice víc, ale v menším množství, aby byl prostor pro víc specialit. Běžně se však královna stravuje spíš střídmě a dietně. Mimochodem, na banketech je dobré vědět, jak používat příbor, protože jich tam je hned několik. To mnoho lidí často nejvíc vystresuje.

Jak tedy příbory správně používat?

Vždy se začíná od kraje směrem dovnitř. Nahoře nad talířem je pak dezertní příbor. Talíř s pečivem je vždy na levé straně.

Jaká je etiketa pití čaje?

Je to něco jako národní rituál. To, jak držet šálek, se liší v závislosti na tom, zda se pije káva, nebo čaj. Podšálek si bereme vždy s sebou, pokud se chystáme komunikovat dál od stolu. Předpokládá se však, že pokud se někdo chystá na setkání s královnou a bude se při tom podávat čaj, předem se seznámí se všemi pravidly takového setkání.

Jakého největšího faux pas se podle vás dopustili některé slavné osobnosti při setkání s královnou nebo královskou rodinou?

Z minulosti víme například o prezidentovi Kennedym a jeho manželce Jackie. Ti tápali v tom, jak královnu správně oslovit. Oslovujeme ji nejdřív Vaše veličenstvo, potom už jen madam, respektive „ma’am“. Přešlap se povedl také Michelle Obamové, která královnu chytila kolem pasu. Královny se nikdy nedotýkáme. Ona jí to v tomto případě opětovala, což bylo nakonec celkem milé. Ukázala tím, že má smysl pro humor, bere věci s nadhledem a ostatní v případě porušení protokolu nepokárá, jak si možná někteří myslí.

Královna Alžběta II. se letos 6. února stala prvním britským monarchou, který se na trůně udržel sedmdesát let. Jak budou vypadat oslavy, které vyvrcholí v červnu?

Rok oslav tohoto platinového jubilea započal salvou z děl po návratu královny z jejího sídla Sandringham zpět na Windsor. První oslavy pro veřejnost budou v květnu, nebude chybět ani takzvaná Velká koňská show na hradě Windsor. Tam se chystám také. Oslavy by měly vyvrcholit 5. června před Buckinghamským palácem a budou spojené i s tradiční oslavou narozenin britských panovníků. Nebude chybět ani velká vojenská přehlídka, koncert a hvězdní hosté.

Kdo se dostane na tyto oslavy?

Vstupenky na letošní květen byly k dispozici loni na jaře. Vyprodaly se však během několika minut. Červnové vstupenky jsou řešené formou loterie, která je vyhrazena jen pro Brity. O lístky je mimořádný zájem.

Co by si měli obléct ti vyvolení, kteří se dostanou na tyto oslavy?

Když máme vstupenku, řídíme se pozvánkou a tím, co je v ní uvedeno. Podle předběžných informací to bude v případě dam na Velkou koňskou show takzvaná malá večerní, páni by si měli vzít oblek tmavé barvy s kravatou.

Co říkáte na operaci London Bridge, tedy plán, co se bude dít po smrti královny?

Tento plán není žádnou novinkou. Jde o aktualizovaný tradiční postup v případě úmrtí panovníka. Pohřeb každého staršího člena rodiny se napřed zkouší. Výjimkou byl pohřeb princezny Diany, u které se nepředpokládalo, že zemře tak náhle, tragicky. S jistými úpravami se tedy aplikovala verze pohřbu královny matky. Královská rodina je známá tím, že je vždy připravena a nic ji nezaskočí.

