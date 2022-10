Znaménku jsem nevěnoval pozornost, pak mi uřízli kus nohy, říká kaskadér Hub

Martin Hub je kaskadér, choreograf akčních filmových scén, ale také herec a v neposlední řadě malíř. Účinkoval v řadě českých filmů a seriálů, například vytvořil hlavní roli v devítidílném seriálu Pěstírna. V zahraničí se se objevil také ve snímcích Hartova válka, Králíček Jojo, Spider-Man: Daleko od domova a v mnoha dalších.

Bývalý všestranný sportovec se s přispěním Jaroslava Tomsy stal členem kaskadérské skupiny FILMKA, která si vydobyla uznání i v Hollywoodu. Neohroženého, obdivovaného kaskadéra od rizikového povolání neodradilo ani množství ran, které při natáčení schytal, popáleniny, a dokonce vážně naštípnutá páteř.

Svůj nejtěžší boj ale sváděl nedávno se zhoubným nádorem – maligním melanomem. Výrůstku, který se mu objevil na noze, moc pozornosti nevěnoval. K lékaři vyrazil až po půl roce, jenže to už bylo na jednoduché řešení pozdě.

„Objevilo se mi znaménko na noze a tím to začalo. Ta nemoc je zákeřná, protože jsem nic necítil. Mně bylo pořád dobře a v podstatě jsem na to tedy kašlal. Dokonce jsem si tu nohu při práci přelepoval páskou, protože mi tam ten výrůstek vadil při kostýmu. Až jsem se jednou donutil dojít za doktorkou, že mám na noze bradavici a potřeboval bych ji vyříznout. A oni zjistili, že to není bradavice, ale melanom,“ popisuje Martin Hub v novém dílu pořadu 13. komnata na České televizi.

„Hodně jsem to podcenil. Protože jsem nic necítil. A když necítím vyloženě bolest, proč bych chodil k doktorovi, že. Přišel jsem pak jak se říká až nějakých deset minut po dvanácté,“ říká kaskadér, který se v ordinaci objevil až s velmi pokročilým kožním nádorem, který mokval a krvácel.

Byl operován, ale po vyjmutí nádoru mu museli uříznout i kus stehna. „Jako první mi vyřízli znaménko a okolí a poslali to do laboratoře. Pak mi volali, abych okamžitě nastoupil a sebrali mi i kus svalu ze stehna, uřízli mi kus nohy. Ale to nebylo všechno, bylo to agresivní a už jsem to měl i v tříslech. Takže jsem šel na další operaci, kde mě zase rozřezali a snažili se to vyndat,“ vzpomíná kaskadér, který po zákrocích absolvoval také chemoterapii.

S bolestí, nespavostí a depresemi se vyrovnával tak, že začal malovat obrazy, na kterých zachytil svou léčbu. Říká, že se úporně z celé situace snažil „vymalovat.“ Tak vznikla plátna nazvaná třeba Chemoterapie nebo Bolest. Vybrané obrazy šly do dražby a výtěžek z nich byl zaslán na výzkum maligních melanomů.

„Vlastně jsem o té nemoci nechtěl s nikým mluvit. Lidé na to totiž neumí reagovat. Někdo je moc soucitný, někdo se třeba přehnaně směje... Já měl štěstí, že mám kamaráda, co má rád stejně drsný humor jako já. Ten mi třeba doporučil, abych si už nekupoval dlouhohrající desku. Tyhle vtipy mi ale paradoxně pomohly, začali jsme jimi a skončili u jiných témat a člověk na to alespoň nemyslel,“ dodává kaskadér.

Nemoc se podařilo zastavit, ale Martin Hub ví, že vyhráno dodnes ještě úplně nemá. Chodí na pravidelné kontroly, protože choroba se může kdykoliv vrátit a léčbu bude nutné opakovat.