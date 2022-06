Když jsem shodil přehazovačku, rodina byla ráda, směje se kaskadér Jákl

„Byli jsme úplně první kaskadéři,“ řekl bývalý judista s tím, že dělal kaskadéra, aniž by to věděl. Až mu pak jednou řekli, že je kaskadér.

Během své kariéry u filmu se sešel při natáčení několikrát i se svým hostitelem Janem Krausem. „Vidím, že od té doby, co jsme se viděli naposledy, to je asi před dvaceti rokama, tak ses dost změnil, člověče,“ řekl Jákl starší moderátorovi. „Je dost agresivní. Myslím, že si troufá hodně,“ dodal pak směrem k dalšímu hostovi.

Jan Kraus pak se smíchem dodal také to, že když se viděli naposledy, měli ještě oba krásné husté kštice. Petr Jákl starší si nechal k radosti své rodiny, které se nelíbila jeho přehazovačka, ostříhat vlasy dohola.

„Dostal jsem k Vánocům strojek na hlavu, ostříhali mě, a druhý den ráno mě vzbudila manželka hrozným smíchem,“ vzpomínal. „Já jsem byl rozčílený, proč mě budí. Ptám se, co vyvádí, že mě budí takhle po ránu. A ona povídá: Nezlob se, ale já jsem ti tam takhle šáhla na tu hlavu, a já nevěděla, jestli je to hlava, nebo prdel.“

Judista Petr Jákl starší na archivním snímmku z roku 1972

Nicméně u sestřihu dohola už zůstalo, a i moderátor ho pochválil, jak mu to sluší, že se leskne jak mladý hřebec. „Když jdeš s touhle hlavou před kamery, tak je to malér, protože to se odráží. Tak jsem říkal, ať mi to víc napudrujou,“ přiznal kaskadér.

Petr Jákl starší loni oslavil osmdesátku a na svůj věk vypadá skvěle. Pořád se snaží udržovat v dobré kondici. „Musím pořád cvičit. Protože to tělo je tak zhuntovaný, že kdybych necvičil, tak to bude špatný,“ dodal na vysvětlenou a směrem k Janu Krausovi s mírně ironickým úsměvem podotkl, že ti, co necvičí, to všelijak omlouvají, ale podstatou je hlavně jejich lenost.