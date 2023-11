Matka kradla, on skrýval homosexualitu. Přes slávu měl Jean Marais svá tajemství

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Život je nefér, nemám nic než to nejlepší. Tak zněla jeho oblíbená věta. Jenže sám Jean Marais nejlíp věděl, že to zdaleka není pravda. Ve filmech byl neohroženým zastáncem slabých, nonšalantním hrdinou a suverénním svůdcem. Jaký byl ale ve skutečnosti? Už jeho dětství by vydalo na dobrodružný román. Moc nechybělo a hvězdné kariéry se nedožil.