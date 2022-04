Byl to pád na ochrnutí, vzpomínal legendární český motokrosař Falta

Jaroslav Falta se narodil v roce 1951 v Rumburku. V rodině měl motocyklové závodníky, a tak se také začal věnovat motokrosu a propracoval se až na samou špičku. Za deset let svého působení v seriálu mistrovství světa skončil osmkrát v první desítce a jako zatím jediný z českých závodníků se dokázal třikrát probojovat na první místo v průběžném hodnocení mistrovství světa jednotlivců.

Jeho cesta však nebyla bez překážek. V roce 1974 bojoval o titul v tehdejší královské třídě do 250 ccm celou sezónu se soupeřem Gennadijem Mojsejevem ze Sovětského svazu. Po posledním závodě se sice stal mistrem světa, ale o titul nakonec přišel kvůli zákulisním čachrům týmu SSSR a rakouského výrobce motocyklů KTM a zbabělosti tehdejších československých sportovních funkcionářů. Pro české fanoušky je ovšem mistrem světa 1974 Falta.

V jeho sbírce medailí z mistrovství světa družstev, tehdejší Trofeje národů třídy 250 ccm a Motokrosu národů třídy 500 ccm, najdete bronzovou i stříbrnou medaili. Chyběla mu jen nejcennější, kterou získalo čs. družstvo v roce 1975. Jaroslav Falta musel odstoupit z dobře rozjeté sezóny pro vážnou poruchu krvetvorby, která vyvrcholila odebráním sleziny. Přesto se později dokázal na závodní dráhu ještě vrátit.

Paradoxní je, že nejvážnější úraz utrpěl Jaroslav Falta dlouho po ukončení sportovní kariéry, a to v červenci 2007, kdy po jízdě na skútru nedaleko svého bydliště v Kamenném Přívozu a pádu došlo k prasknutí tří obratlů, roztržení meziobratlových plotének a s tím spojené následné nehybnosti všech čtyř končetin.

„Tady se to stalo. Bylo už šero. Spadl jsem, ani nevím jak. Prostě mi to ujelo a byl z toho otřes mozku. Nic nevím, jen jsem ještě trochu vnímal, když mě nakládali do sanitky,“ popsal na místě nehody sportovec v novém dílu pořadu 13. komnata.

Jaroslav Falta spolu s legendárním šéfem pražské motoristické Dukly Františkem Mošnou

„Že bych mohl přestat úplně chodit, jsem si vůbec nepřipouštěl. Ani mě to nenapadlo, protože těch pádů bylo za celý život opravdu hodně. Až časem mi ale lékaři řekli, že mám pohmožděnou míchu. Manželce řekl doktor, že to bylo vyloženě na hraně, na ochrnutí,“ vzpomínal.

Po dlouhé rehabilitaci v nemocnici Pod Petřínem a následně v Kladrubech nakonec náš nejúspěšnější motokrosový závodník přes obtíže a bolesti začal opět chodit.

„Mívá ale dny, kdy je naprosto paralyzovaný. Třeba 48 hodin jen spí, je pod vlivem prášků a není schopen ani komunikovat,“ popsala jeho manželka Ludmila Faltová.

V březnu tohoto roku se Česká televize rozhodla natočit s Jaroslavem Faltou díl seriálu 13. komnata. Motokrosař během natáčení také převzal na Hradě státní vyznamenání Za zásluhy prvního stupně. Realizace televizního pořadu skončila pouhé dva dny před jeho nečekanou smrtí.

V neděli 27. března po dvaadvacáté hodině ho zradilo srdce (psali jsme zde) a čtvrtého dubna se ve strašnickém krematoriu s Jaroslavem Faltou rozloučila veřejnost.