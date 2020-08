Michek se zotavuje z kolapsu. Do formy se mohu dostat za měsíc, věří motokrosař

Z dojezdu do cíle si nic nepamatuje, probral se až na jednotce intenzivní péče v Jihlavě. Přímo při závodu zkolaboval, ale díky rychlému zásahu záchranářů přežil.

„Co mi ostatní říkali, tak jsem měl dva pády a chvíli jsem jel i v protisměru. Nic z toho si nevybavuji. Žil jsem v domnění, že jsem dojel čtvrtý, a až v Jihlavě jsem si po chvilce začal uvědomovat, kde jsem,“ popisuje jihočeský motokrosař Martin Michek kritické okamžiky. V péči lékařů skončil před více než měsícem po závodě v Dalečíně.

Jeho zdravotní stav se po opuštění nemocnice na Vysočině nezlepšil. Při návratu do Českých Budějovic se mu přitížilo a sanitkou jel do nemocnice znovu.

„Po krevních testech jsem musel ihned do pražského Ikemu. Čekalo se tam, jak se můj stav bude vyvíjet, a hrozilo, že budu muset na transplantaci jater. Ale naštěstí k ničemu takovému nedošlo a už to bylo jenom lepší,“ oddychuje zhluboka dvaatřicetiletý závodník.

Zatím běhá a jezdí na kole

Vážné zranění nepřinesla dehydratace ani přehřátí těla. „Je to bohužel věc, která se může stát komukoliv a kdykoliv. Nelze tomu nijak předejít. Tělo se ráno nenastartuje správně, a i když není vyvíjena žádná náročná aktivita, může to přijít,“ vysvětluje Michek.

Poslední kontrolní testy mají čím dál lepší hodnoty a motokrosař se tak pomalu vrací do tréninkového procesu. „Minulý týden jsem absolvoval jaterní testy, které už vyšly dobře. Mohl jsem tak pomalu začít s tréninkem. Příští týden mě čekají další, u kterých už všichni věříme, že budou poslední, a vrátím se do plné zátěže,“ přeje si.

Fyzickou přípravu zahájil v Budějovicích pod kondičním trenérem Josefem Žáčkem. „Postupuji po malých krůčcích, vidím, že se to zlepšuje. Do toho trénuji na kole a běhám. Zároveň si řídím první tréninky na motorce, které konzultuji i s ostatními.“

Martin Michek na Rallye Dakar.

Pokud dostane od lékařů svolení k návratu do plného tréninku, doufá, že se ještě letos objeví v českém šampionátu. Svůj návrat ale nechce uspěchat.



„Chci být stoprocentně připravený, abych se zbytečně nezranil,“ zdůraznil. Jeho tajným přáním je aktuálně start na závodu v Pacově, který se pojede první záříjový víkend. „Když všechno půjde hladce, tak by to mohlo vyjít. Ale je to s velkým otazníkem,“ ví.

Do seriálu závodů se chce vrátit, aby potěšil i fanoušky, kteří ho v těžkých chvílích podporovali. Stejně jako klub HT Group Racing, v jehož barvách závodí. „Tým stojí při mně. Znamená to pro mě hodně. Chtěl bych jim to vrátit tím, že vlétnu zpět do českého šampionátu a znovu budu bojovat o nejvyšší příčky,“ přeje si.

Na začátku roku absolvoval Rallye Dakar, které by se chtěl zúčastnit znovu. Premiérová účast na slavném závodu mu vyšla dobře. Dlouho bojoval o prvenství pro nejlepšího nováčka, nakonec bral 23. pozici.

„Věřím, že jakmile budu trénovat na sto procent, do špičkové formy se dostanu za měsíc nebo dva. Dakar je v lednu a do té doby budu mít spoustu prostoru se kvalitně připravit,“ je přesvědčen.



Rallye Dakar 2021 se pojede v Saúdské Arábii a Michek věří, že se uskuteční v původním termínu i přes hrozbu koronaviru. „Lidí kolem trati není tolik a potkáváme se s nimi prakticky jen při příjezdu do depa. Několik závodů už se zrušilo, ale organizace Dakaru se pečlivě připraví a pojede se,“ myslí si.

Podmínek pro další start musí budějovický rodák splnit hned několik. „Je nezbytné, abych předtím absolvoval soustředění, které mě dobře připraví. Další věcí jsou finance, které je v dnešní době čím dál těžší sehnat. Neví se, jak to bude s partnery, protože to není levná záležitost. Není jednoduchá doba na závodění,“ dodává.