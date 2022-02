Modelky mě na drinky nezvou, spíš plešatí ajťáci, říká Jan Pokorný alias Pokáč

Proč si vlastně říkáte Pokáč?

To je patvar příjmení Pokorný, abych se odlišoval od ostatních Pokorných.

Pamatujete si ještě na svou vůbec první písničku?

Velmi dobře. První píseň s názvem Zima jsem složil v roce 2008. Dodnes je k dohledání na serveru Bandzone.cz. Byla trošku přisprostlá, přiznávám, že na hlubokou poezii jsem se ve svých 18 letech necítil. Skládat jsem se pokoušel už předtím, ale vůbec jsem nevěděl, jak na to. Proto ty moje první písničky neměly moc velký ohlas. Tak jsem začal natáčet vtipné skeče. Ty na tom ale nebyly o moc lépe. Za 4 roky měly třeba jenom 11 tisíc zhlédnutí, a ukázalo se tedy, že to není ta správná cesta. Tak jsem se vrátil k písničkám. A pomalu se to začínalo lepšit. Najednou moje písničky lidi začaly bavit.