Jan Koller promluvil o proslulé párty s prostitutkami na pokoji číslo 433

Tu historku zná téměř každý. Novináři tenkrát sledovali fotbalisty a kromě oslav do rána zachytili příjezd několika prostitutek na recepci, kde za ně oslavenec dopředu zaplatil údajně čtyřicet jedna tisíc korun. „Já jsem na recepci byl, to je pravda, ale nic jsem neplatil. A ta částka také absolutně nesouhlasí,“ hájil se pak Ujfaluši.

Národní tým tehdy dostal za porušení disciplíny pokutu milion korun a reprezentace při dalších srazech vyměnila hotel Praha za jiná místa.

„Ten hotel už je zbouraný, tam zůstaly všechny vzpomínky. Já tam byl, a nebyl. Opustil jsem po zápase nedovoleně hotel – prohráli jsme, tak jsem nechtěl být na hotelu a jel jsem ke kamarádovi na pivko. Takže jsem se tomu vyhnul. Ale já bych tam nebyl ani tak,“ dušuje se bývalý český reprezentant Jan Koller, který drží rekord v počtu vstřelených gólů. „Ano, padesát pět gólů v reprezentaci je zatím rekord. Ale já jsem měl štěstí na spoluhráče, kteří mě zásobovali přihrávkami. To bylo snadnější, než to mají útočníci dneska. Mají to těžší, než jsme to měli my.“

Fotbalista říká, že mu nikdo zářnou kariéru nepředpovídal. První ligu totiž dřív pil, než hrál. „Nejdřív jsem si život prožil a propil, až pak jsem začal hrát profesionální fotbal. Většina kolegů to má naopak,“ přiznal v primáckém pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

Profesionálnímu fotbalu se začal věnovat až v dospělosti, předtím si prošel běžnými pracemi. „Ani na vojně mě nechtěli na fotbal. Strávil jsem rok a půl v kuchyni, škrábal jsem brambory, vytíral podlahy. Práce všeho druhu. Hrál jsem jen pro radost, když mě pustili,“ prohlásil.

Když se rušilo Československo, třídil dokonce mince v jednom skladu banky. „Prošla mi už tenkrát rukama spousta milionů. V té době jsem hrál v Milevsku čtvrtou ligu. A když jsem v Praze třídil mince, dostal jsem šanci v B týmu Sparty a dostal jsem první smlouvu. Bral jsem teda míň peněz než v té bance za třídění mincí. Ale byl to splněný sen a pomalu jsem naskočil do profesionálního fotbalu,“ vzpomínal na začátky fotbalové dráhy Koller.

Část kariéry pak strávil v německém Dortmundu. Na ten ovšem nemá nejlepší vzpomínky. Během pěti let ho totiž pětkrát vykradli. „Každý rok jednou. Já už jsem pak ani nezamykal. Chodili ke mně jak do obchoďáku, klíčky od všeho jsem nechal na věšáku. Měl jsem tam koženou sedačku, tak si vyřezávali kůži ze sedačky, když už neměli co ukrást. Ale byli aspoň slušní, že si počkali, až nebudeme doma. Já nedržím rekord, byl tam hráč, kterého vykradli třináctkrát. Lewandowski, skoro nejlepší hráč světa, to měl horší, toho vykradli před zraky manželky a dítěte, manželku svázali,“ šokoval Koller.