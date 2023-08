Jakub Štáfek je dvojnásobným tatínkem. Prozradil i jméno miminka

„Budu se opakovat, ale ženy by měly vládnout světu,“ napsal novopečený tatínek k fotce s manželkou a dcerou z porodnice. K snímku, kde mu holčička leží na hrudi napsal: „Jasmína Štáfková.“

Jakub Štáfek má s manželkou Dominikou dceru Olívii, která se narodila v roce 2021. Rok předtím se herec s vizážistkou zasnoubil. Svatbu měli loni v létě. Zprávu o veselce na sociálních sítích propálil Štáfkův kolega z Ulice Vašek Matějovský.

Představitel seriálového a filmového Laviho na jaře 2022 v rozhovoru pro Magazín DNES mimo jiné prozradil, proč je zrovna Dominika v jeho očích ta pravá.

„Že to se mnou vůbec vydržela, v tom je nejvýjimečnější. Že přežila všechny moje nálady. Je to ten nejhodnější člověk, kterého jsem poznal,“ řekl a dodal také vysvětlení, proč ji požádal o ruku. „Protože jsem to tak cítil. Poprvé ve svém životě. Proto to chci udělat.“