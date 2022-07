Herec Jakub Štáfek se oženil, vzal si matku své dcery

„Když se vám žení kamarád, to je jedna věc, ale když se vám žení brácha, to je věc druhá,“ napsal na Instagramu v příbězích k záběrům ze svatby hercův kamarád.

Ženich Jakub Štáfek oblékl šedý oblek a nevěsta Dominika Doležalová měla bílé šaty s krajkovým topem.

Představitel seriálového a filmového Laviho na jaře v rozhovoru pro Magazín DNES mimo jiné prozradil, proč je zrovna Dominika v jeho očích ta pravá.

„Že to se mnou vůbec vydržela, v tom je nejvýjimečnější. Že přežila všechny moje nálady. Je to ten nejhodnější člověk, kterého jsem poznal,“ řekl a dodal také vysvětlení, proč ji požádal o ruku. „Protože jsem to tak cítil. Poprvé ve svém životě. Proto to chci udělat.“

V primáckém pořadu 7 pádů Honzy Dědka pak přiznal, že i když veselku chce, raději předem nic moc neplánuje. „Uvidíme, jak to všechno půjde. Uvidíme, třeba ta svatba nedopadne. Ale přál bych si, aby to dopadlo,“ řekl Jakub Štáfek.