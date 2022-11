Člověk je omyl přírody, optimismus jen nedostatek informací, říká Marek Vašut

Potkáváme se u kávy, k níž nám číšník nedonesl sklenici vody, jak bývalo dobrým zvykem, a vy jste si posteskl, že svět se mění k horšímu…

Takové je moje osobnostní uspořádání. Bohužel patřím k lidem, kteří vždycky vidí sklenici poloprázdnou, a ne poloplnou.

Zase můžete být překvapen vždycky jen příjemně.

To je pravda. A řečeno s Johanem Nepomukem Nestroyem, což je známý vídeňský komediograf 19. století: „O lidech si myslím to nejhorší, ale má to tu výhodu, že se málokdy zklamu.“ Přesto, jestli něčeho v životě lituju, pak toho, že mi nebyl osudem, Bohem, životem – každý ať si vybere podle svých vlastních preferencí – dán radostný, optimistický přístup k životu. Ono se to pozitivní myšlení dá trošičku naučit, alespoň o tom vycházejí stovky knih…