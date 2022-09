Kriminalistky z vražd obdivuji, říká posila 1. oddělení Barbora Bočková

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Nevděčná pozice. Barbora Bočková hraje novou postavu v úspěšném televizním seriálu Případy 1. oddělení, mezi oblíbenými herci. Ženská v policejním týmu tvořeném drsnými chlapíky. Je jasné, že to vyvolává otázky: Proč tam je? Co je zač? A jak to, že roli dostala právě tahle ne moc známá herečka?