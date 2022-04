Učím se, abych se nenechala emočně pohltit, říká herečka Barbora Bočková

Do premiéry thrilleru Promlčeno, který pro vás znamená první hlavní roli v celovečerním filmu, zbývá jen několik dní. Jak se těšíte?

Film měl jít do kin už minulé jaro, ale kvůli pandemické situaci se jeho uvedení odsunulo až na letošek. Takže pocity mírné nervozity a očekávání z nadcházející premiéry prožívám již podruhé. A těším se z toho, že se snímek, který už obrazil spoustu mezinárodních festivalů, konečně dostane i k českému publiku. S filmem jsem však propojená neustále, a to díky změně vizáže, která se uskutečnila právě za účelem natáčení.

Žila jsem v přesvědčení, že nesmím udělat chybu. Dnes už vím, že bez zaškobrtnutí bych se nikam neposunula.