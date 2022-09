Se svými rolemi nežiju. Čerpám ze sebe, říká hvězda Specialistů Eva Leimbergerová

Před pár týdny jste se vrátila z dovolené ve Francii. Ve které části jste byla?

Jezdíme s rodinou na jih, do Okcitánie, kousek od města Montpellier. Mám ráda zdejší přírodu, horské rokle, kudy přes obrovské balvany protékají říčky, které někde vytvářejí vodopády a někde jezírka, ve kterých se můžete vykoupat. Je to krása. Ta voda je sice hrozně studená, ale úžasně čistá. Bydlíváme v jednom lázeňském městečku, které se zaměřuje na léčbu lidí po těžkých úrazech. Je to otevřené a všechny přijímající místo – zdejší jsou zvyklí na lidi s nejrůznějšími postiženími, ale i na cizince. Je to tam krásné.

Pro mě je důležité znát i kontext věcí. Ve všem. Ráda vím co, proč a jak. Jsem taková úča.