Zagorová prozradila další diagnózu, návrat na pódia zatím kvůli zdraví nechystá

Zagorová musela kvůli zdravotním problémům odložit návrat na pódia. Pětasedmdesátiletá zpěvačka čelí zdravotním problémům po prodělaném covidu a následném úrazu, kdy si zlomila několik obratlů. „Tři jsem si zlomila, k tomu mám blbou osteoporózu, pak ještě jeden nad tím, takže to bylo tak na etapy. Ještě pořád jsem v korzetu. Je to lepší, ale ještě to pořád není ono,“ přiznala Zagorová během vysílání v pořadu CNN Prima NEWS.

Osteoporóza, které se často přezdívá „tichý zloděj kostí“, je onemocnění, které se projevuje postupným řídnutím kostní tkáně. Kosti pak mají v důsledku oslabení mnohem větší náchylnost ke zlomeninám.

„Zrušila jsem všechno a v tiskové zprávě jsem vydala, že až se budu cítit dobře a podávat takový výkon, jaký jsem zvyklá podávat a lidé přijímat, budu tam, ale zatím to na rozběhnutí není,“ vysvětlila zpěvačka.

Chystá novou desku

Zagorová ale doma rozhodně nelení. „Zahálím i nezahálím. Hodně se povaluji v posteli, což musím, ale už jsem začala chystat desku. To se hrozně těším. Už mám sedm písniček. Některé jsou moc krásné,“ prozradila.

Kromě toho, že chystá novou desku, se fanoušci mohou těšit na muzikál Biograf láska. „Nikdy jsem neměla ctižádost mít muzikál ze svých písniček. Vím, že premiéra má být v září a jsem hrozně zvědavá,“ řekla Zagorová.

A co by poradila lidem, kteří prochází těžší životní etapou? „Myslím si, že není rada. Myslím si, že každý se s tím musí vyrovnat po svém a mít svůj systém. Já si pozpěvuji, abych se trošku dostala do kondice i v tomto směru. Je moc fajn, když si pozpěvuji a texty mi naskakují. To mě vždycky osvěží,“ dodala 75letá zpěvačka.