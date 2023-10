Takový odchod si otec přál, říká o úmrtí na jevišti dcera Milana Lasici

„Myslím si, že si to tak přál. Odejít jako Molière. My jsme si říkali, kdyby to bylo přesně tak, ale o rok později, o pět… Zkrátka nikdy si člověk neřekne, že už žil dost dlouho,“ říká s mírným pohnutím o odchodu svého otce Hana Lasicová.

„Já jsem tam byla, když zemřel. Přišla jsem hned, jak mě zavolali. Takže jsem tam s ním strávila asi dvě hodiny, než přišla pohřební služba. Byla tam i policie. A všichni se snažili být strašně pietní, ale děly se tam takové věci, které on by ocenil,“ vzpomíná už s úsměvem na nelehké okamžiky, kdy se do smutného ticha ozývala hlášení o krádeži z vysílaček přítomných policistů.

„Pohřeb jsme měli v úzkém rodinném kruhu, ale přišel tam Bolek Polívka, a potom mě bulvár označil za jeho ženu. Asi nějakou slovenskou,“ dodává ironicky. Dcera Milana Lasici a Magdy Vášáryové sice původně vystudovala personalistiku, pak se ale začala věnovat psaní a nyní má už na svém kontě pěknou řádku knih a je i velice úspěšnou scenáristkou.

Podle jejího románu Služka byl natočen česko-slovenský film, který měl letos na jaře premiéru. Vychází ze skutečného příběhu chůvy, která se starala o Magdu a Emilii Vášáryovy. „Je to takový spíše artový film. Hodně jezdíme po festivalech a myslím, že byl vcelku dobře přijat. My jsme si až později, když už byl v kinech, uvědomili, že to byl první slovenský lesbický film,“ popisuje.

V současnosti pracuje na seriálu, který se prý bude odehrávat na východním Slovensku. „A zároveň bych chtěla vydat encyklopedii o otcově souborném díle. Samozřejmě se tam ale nevejde všechno. Přestože on o sobě tvrdil, že je líný, zůstalo toho po něm hodně,“ prozrazuje své plány Hana Lasicová, která sice vzhledem svou maminku nezapře, ale je prý spíš po otci. Po mamince je prý její sestra Žofia.

Rozděleni jsou i ve víře. Půlka jejich rodiny se hlásí ke katolicismu, druhá pak k protestantství. „Ani nevím, jak se to stalo. Ale my jsme si potom nechali dělat i nějaké genetické testy, nám s otcem vyšlo, že máme nějakou tu DNA Martina Luthera,“ prozradila Lasicová.