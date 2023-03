Pedofilní rocker porušil po propuštění pravidla, je zpátky ve vězení

Někdejší britský rockový zpěvák Gary Glitter, který byl odsouzen za sexuální zneužívání tří nezletilých dívek v letech 1975 až 1980, byl počátkem letošního února po odpykání poloviny šestnáctiletého trestu propuštěn z vězení.

Následně žil v hostelu a byl pod stálým dohledem britské policie. Porušil však stanovená pravidla a tak se vrací zpátky do výkonu trestu, píše BBC. Server neupřesňuje, jakým způsobem se bývalá hudební hvězda na svobodě konkrétně provinila, ale naznačil, že to může souviset s odstraněním GPS zařízení, které ukazuje, kde se člověk v reálném čase nachází.

„Ochrana veřejnosti je naší prioritou. Stanovíme pro každého pachatele velmi přísné podmínky propuštění. V případě, že je poruší, neváháme ho okamžitě znovu zatknout,“ řekl k případu mluvčí Probační služby pro Anglii a Wales.

Glitter byl v roce 2015 odsouzen za pokus o znásilnění, čtyři případy napadení a sexuální styk s dívkou mladší třinácti let. Soudce tehdy řekl, že nic nesvědčí o tom, že muzikant svých činů lituje. Bylo přitom podle něj jasné, že jeho násilnické počínání se obětí hluboce dotklo.

Muzikant byl jednou z největších hudebních hvězd 70. let. Konec jeho kariéry nastal v roce 1997, kdy se v jeho počítači našly tisíce souborů s dětskou pornografií, za což byl později odsouzen ke čtyřem měsícům vězení. Byl držen ve věznici s nízkým stupněm zabezpečení v Portlandu v hrabství Dorset a v polovině trestu byl automaticky propuštěn.

Odsouzený pedofil Gary Glitter na veřejnosti poprvé po propuštění z vězení. Foto pochází z hostelu, kde pobýval, než ho znovu zatkli (únor 2023).

Dvě dívky ve věku 12 a 13 let napadl rocker poté, co je pozval do zákulisí do své koncertní šatny. Jeho nejmladší oběti bylo pouhých devět let, když se v roce 1975 vplížil do její postele a pokusil se ji znásilnit. Glitter obvinění vznesená proti němu vždy popíral, ale po třítýdenním procesu byl shledán vinným.

Ve Spojeném království je veden v registru sexuálních delikventů, hudební obchody stáhly z prodeje jeho desky a do devatenácti zemí má zákaz vstupu.

Zpěvák byl zatčen v souvislosti s pedofilním skandálem moderátora BBC Jimmyho Savila, který zemřel v roce 2011 ve věku 84 let. Savile měl podle Scottland Yardu na svědomí na tři stovky obětí, převážně mladých dívek, nejmladší údajné oběti byly v době zneužití pouhé dva roky. Sexuální obtěžování mu údajně procházelo bez povšimnutí médií či veřejnosti čtyři desítky let.

Někdejší hvězda takzvaného glam rocku Gary Glitter byl již v minulosti několikrát ve vězení. Kvůli držení dětské pornografie byl Glitter v Británii uvězněn v roce 1999. V roce 2006 byl odsouzen ve Vietnamu ke čtyřem letům vězení za sexuální zneužívání dětských prostitutek ve věku deseti a jedenácti let. Kvůli podezření z pedofilních deliktů byl v roce 2002 vyhoštěn z Kambodže.

Glitter se proslavil v 70. letech, kdy nahrál svou nejslavnější skladbu Rock and Roll. Dařilo se mu i díky dalším hitům, například Parts 1 and 2, I’m the Leader of the Gang (I am) či Hello, Hello I am Back Again. Po světě se prodalo na 20 milionů jeho alb.

VIDEO: Propuštěný pedofil je po porušení pravidel zpět za mřížemi: