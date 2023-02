Rocker odsouzený za zneužívání byl propuštěn, nejmladší oběti bylo 9 let

Gary Glitter byl v roce 2015 odsouzen za pokus o znásilnění, čtyři případy napadení a sexuální styk s dívkou mladší třinácti let. Soudce tehdy řekl, že nic nesvědčí o tom, že muzikant svých činů lituje. Bylo přitom podle něj jasné, že jeho násilnické počínání se obětí hluboce dotklo.

Glitter byl jednou z největších hudebních hvězd 70. let. Byl držen ve věznici s nízkým stupněm zabezpečení v Portlandu v hrabství Dorset, a v polovině trestu byl automaticky propuštěn. Ve Spojeném království je veden v registru sexuálních delikventů.

Dvě dívky ve věku 12 a 13 let napadl poté, co je pozval do zákulisí a do své šatny. Jeho nejmladší oběti bylo pouhých devět let, když se v roce 1975 vplížil do její postele a pokusil se ji znásilnit. Glitter obvinění vznesená proti němu popíral, ale po třítýdenním procesu byl shledán vinným.

Zpěvák byl zatčen v souvislosti s pedofilním skandálem moderátora BBC Jimmyho Savilea, který zemřel v roce 2011 ve věku 84 let. Saville měl podle Scottland Yardu na svědomí na tři stovky obětí, převážně mladých dívek. Sexuální obtěžování mu údajně procházelo bez povšimnutí médií či veřejnosti čtyři desítky let.

Někdejší hvězda takzvaného glam rocku byla již v minulosti ve vězení. Kvůli držení dětské pornografie byl Glitter v Británii uvězněn v roce 1999. V roce 2006 byl odsouzen ve Vietnamu ke čtyřem letům vězení za sexuální zneužívání dětských prostitutek ve věku 10 a 11 let. Kvůli podezření z pedofilních deliktů byl v roce 2002 vyhoštěn z Kambodže.

Glitter se proslavil zvláště v 70. letech, kdy nahrál svou nejslavnější skladbu Rock and Roll. I díky dalším hitům, například Parts 1 and 2, I’m the Leader of the Gang (I am) či Hello, Hello I am Back Again, prodal po světě na 20 milionů alb.

VIDEO: GARY GLITTER - ROCK & ROLL PART 1 & 2: