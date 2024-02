Normální je po porodu vypadat „vyblitá“, reaguje Šlégrová na fotky Perkausové

Moderátorka Eva Hecko Perkausová se fotkami po druhém porodu pochlubila na Instagramu a hned jí sledující zahrnuli komplimenty, jak skvěle vypadá. Některé ženy si v komentářích posteskly, že oni tak rozhodně po porodu nevypadaly.

Podobně v příbězích zareagovala i trojnásobná maminka Lucie Šlégrová Králová. „Ve mně už pár dní rezonuje Eva Perkausová a její vizáž a podoba po porodu. Přátelé, já vám sem dám svoji fotku, jak jsem vypadala po porodu. Nevím, jak to ta ženská dělá, je to neuvěřitelné. Já to prostě nechápu a přála bych to každé z nás, abychom to takhle měly,“ uvedla.

„Ženy neee, nebojte, není to normální. Určitě neee. Normální je vypadat oteklá, obtloustlá, unavená, vyblitá, a většinou bohužel fakt nepřitažlivá. Plus 27 kilo, jako bonus vyhřezlý konečník (na kruhu jsem seděla ještě tři měsíce po) a jeden uzlík lásky,“ napsala.

Podle bývalé královny krásy nejspíš 99 procent žen vypadá po porodu jako ona a jen jedno procento jako Barbie. „Ale já jim to přeji, také bych si to přála, jenom to prostě nějak nevyšlo. Třikrát jsem rodila a třikrát mi to nevyšlo, nevadí. Už to nebudu počtvrté zkoušet, zda budu takhle krásná. Já vím, že nebudu,“ dodala Lucie Šlégrová Králová.

Eva Hecko Perkausová prozradila, že si se syny moc užívá šťastné období a vysvětlila, proč se krátce po porodu nechala vyfotit. „Já jsem chtěla mít nějakou památku, dokud je ještě malinký miminko, novorozeňátko. Mít to nejen v paměti, ale i na fotografiích, ať se na ně můžu podívat a zavzpomínat si. Takže jsem vzala komplet celou rodinu, ať jsme všichni,“ řekla moderátorka pro Showtime na CNN Prima News.

Porod oproti prvnímu byl podle ní skvělý. Do porodnice přijeli ve čtyři hodiny a o tři hodiny později byl její syn už na světě. Plánuje moderátorka za rok vytouženou holčičku? „Ne, ne, ne!!! Ivan si ze mě už dělal srandu, když jsme usínali, jestli si neuděláme třetí. Stačil mu jediný pohled, který sem na něj hodila,“ prohlásila Eva Hecko Perkausová.