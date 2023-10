Budu rodit, dokud nebude holčička, řekla Perkausová a prozradila pohlaví dítěte

„Je mi upřímně jedno, jestli to bude holčička, nebo chlapeček. Říkám si, hlavně, ať je miminko zdravé. Ale taková vnitřní intuice – napřed jsem měla pocit, že to může být přeci jen holčička, ale na dnešek jsem měla sen, že to bude chlapeček. Prostě jsem z toho zmatená!“ řekla Eva Hecko Perkausová v pořadu ShowTime na CNN Prima News.

evaperkausova Chlapeček! Všichni jsme byli napjatí do poslední chvíle. tipovali jste správně ? Tento den jsem měla zároveň připravený jako narozeninové překvapení pro Ivana, který netušil, kam a proč jedeme.

Další mužská posila do naší rodiny! Těšíme se na tebe broučku!

Další mužská posila do naší rodiny! Těšíme se na tebe broučku!

Děkuji za nádherný den, který byl dokonalý i díky úžasné výzdobě od @grandevents.cz . Cítili jsme se jako v nebi, když jsme strávili čas v restauraci @aureole_restaurant . #BabyNews #BoyOnTheWay #FamilyLove #SurpriseReveal #babyboy

„Já jsem říkala Ivanovi, že budu rodit, dokud nebude holčička. A on už se modlí, ať je to holčička. Tak uvidíme,“ smála se moderátorka, která se nakonec dočká dalšího kluka. „Jdeme dál. Holčička bude příště. Ale tak nevadí, budeme mít dva chlapečky, dva prdďáky doma.“

Moderátorka s manželem v polovině září potvrdili, že čekají další přírůstek do rodiny. Perkausová do jiného stavu přišla tři měsíce po narození prvního syna.

Eva Hecko Perkausová moderuje hlavní zprávy na CNN Prima News, kam se letos v únoru vrátila po tříměsíční mateřské dovolené. Známou se stala také díky TopStar magazínu a pořadu Showtime. Hrála ve filmech Modelky s. r. o. a Kameňák 4 a v seriálech Ohnivé kuře, V.I.P. vraždy a Znamení koně.

Od dětství se věnovala modelingu, fotila i pro Playboy a vystudovala vysokou školu zaměřenou na produkci. Na začátku loňského roku se na ostrově Mauricius provdala za ukrajinského podnikatele Ivana Hecka; 26. listopadu 2022 se jim narodil syn Killian.