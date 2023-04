Někdo ty parchanty hrát musí, říká Ernesto Čekan. S láskou vzpomíná na Most

V kavárně Divadla Radka Brzobohatého, které je už sedmnáct sezon jeho domovskou scénou, vyprávěl o svých „poprvé“ v mosteckém divadle, které mu i po letech zůstalo pod kůží. Z Mostu, i když ne přímo z divadla, si přivezl svoji manželku. Rozpovídal se také o současné práci a o tom, jaké to je, být často před kamerou v ryze záporné roli. A v neposlední řadě i o svých zajímavých kořenech.

Jak se dívka z Uruguaye dostala do tehdejšího Československa?

Maminka toužila studovat zpěv v Evropě, kterou považovala za kolébku vzdělanosti. Ideální by byla samozřejmě Itálie, ale její rodina na tom nebyla finančně tak dobře. Napsala proto do několika tehdejších socialistických zemí, které tenkrát nabízely studentům z takzvaných rozvojových států možnost studia. Odepsali jí z Československa. Přijela sem se dvěma kufry plnými vlny.