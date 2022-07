Po operacích mi chybí kus mozku, měla jsem i afázii, říká Emilia Clarke

„Je opravdu pozoruhodné, že po všech těch operacích mozku normálně mluvím, artikuluji a žiji život absolutně bez následků. Jen opravdu velmi malé procento lidí takové zákroky vůbec přežije,“ svěřila se Emilia Clarke v rozhovoru pro BBC.

Herečka má za sebou od začátku roku 2011 dvě život ohrožující krvácení do mozku. Krátce poté, co dotočila první řadu seriálu Hra o trůny, zkolabovala při cvičení poté, co náhle pocítila ostrou bolest v hlavě.

Magnetická rezonance následně potvrdila, že jde o aneurysma, tedy výduť mozkové tepny, která vyžaduje okamžitou operaci. Následně strávila herečka čtyři dny na jednotce intenzivní péče a týden na pooperačním oddělení. Další mozková příhoda ji potkala v roce 2013.

Herečka Emilia Clarke po operaci mozku v roce 2011

Když viděla Clarke rentgen svého mozku, všimla si, že ho část chybí. „Chybí mi opravdu velký kus mozku. Vždycky mě to ale popravdě spíš rozesměje. Aspoň je vidět, jak malou část mozku ve skutečnosti používáme. Říkám si, že to jsem prostě já. To je mozek, který teď mám. Takže ho nebudu zatěžovat myšlenkami na jeho části, které už jsou pryč,“ říká.

V roce 2019 se herečka poprvé podělila se svými příznivci o několik fotografií z nemocnice pocházejících z doby, kdy jí v roce 2011 v jejích čtyřiadvaceti letech poprvé operovali mozek kvůli výduti mozkové tepny.

„První operaci jsem nějak zvládla. Před tou druhou jsem však už ztrácela veškeré zbytky optimismu. Lékaři naznačili, že po zákroku mohu mít problémy například s periferním viděním nebo soustředěním. Měla jsem strach, že už nikdy nebudu moct hrát. V seriálu Hra o trůny představuji neohroženou hrdinku, matku draků Daenerys. V reálu jsem si však díky tomu, čím jsem procházela, hodně rychle uvědomila, že rozhodně nejsem nesmrtelná,“ svěřila se tehdy.

„Trpěla jsem také stavem zvaným afázie. Zapomínala jsem slova i věty. Nemohla jsem si vzpomenout ani na své vlastní jméno. V těch nejhorších chvílích jsem to chtěla skončit. Požádala jsem lékařský personál, aby mě nechali zemřít. Moje práce a celý můj sen o tom, jaký by měl být můj život... Vše se točí kolem jazyka a komunikace. Bez toho, aniž by toto fungovalo, jsem byla úplně ztracená,“ dodala herečka.

Afázie je ztráta nebo porucha řeči způsobená porušením řečových oblastí mozku. Vzniká jako následek úrazů hlavy, krvácení do mozku, nádorů, degenerativních či zánětlivých onemocnění nebo intoxikace. Kvůli nemoci, která ovlivňuje schopnost mluvit, skončil letos ve svých 67 letech s herectvím také slavný hollywoodský herec Bruce Willis.

Poté, co prožila, založila Emilia Clark charitativní nadaci s názvem SameYou. Ta má za cíl pomáhat pacientům, kteří se stejně jako ona zotavují po operacích mozku a mozkových mrtvicích.

VIDEO: Emilia Clarke - Chybí mi část mozku: