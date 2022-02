S plastikami to na mě nezkoušejte, prohlašuje Emilia Clarke

Hvězda seriálu Hra o trůny pro magazín People uvedla, že nemá sebemenší zájem na udržování podle ní absurdních standardů krásy. Plastická chirurgie ji děsí a zároveň v ní vidí i hrozbu pro svoji kariéru.

„Ta představa, že svoji tvář svěřím někomu, kdo drží v ruce nůž… S tímhle na mě nechoďte. Do toho nejdu. Zaprvé z toho mám strach a za druhé, když bych nemohla hýbat obličejem, nemůžu dělat svoji práci,“ prohlásila herečka.

Ohledně operací už si navíc zažila své. V letech 2011 a 2013, tedy v době kdy natáčela seriál Hra o trůny, utrpěla dvě mozkové mrtvice. Hrozilo přitom, že nepřežije. Tehdy jí lékaři zachránili život. Emilia Clarke nyní sebevědomě prohlašuje, že s vlastním stárnutím nemá sebemenší problém.

„Dvě jistoty v životě? Daně a smrt. Na to prostě dojde a stárnutí dostihne všechny. Myslím, že půvabnější jsou ty ženy, které se nesnaží vypadat mladší,“ uvedla s tím, že čím je starší, tím víc si uvědomuje, že lidem to nejvíc sluší ve chvílích, kdy nemyslí na sebe a neřeší, jestli jsou krásní, nebo ne. „Můj vzhled mi sice nedodává sebevědomí, ale rozhodně dokážu poslat do háje ty, kdo by mi vnucovali svůj vlastní názor na něj.“