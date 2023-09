Závislost na alkoholu nahradil prací. Pak jsem měl infarkt, popsal herec Sitek

Dušan Sitek se svým bratrem a matkou vyrůstal po boku otce, který byl alkoholik. Celá rodina tím hodně trpěla a Dušanova matka se s manželem po několikaletém soužití rozvedla. Když byl otec už hodně nemocný s játry, matka se za něj znovu vdala a starala se o něj až do jeho konce. Ani otcův odstrašující příklad ale neodradil Dušana Sitka od pití. Přispělo k tomu i divadelní prostředí, kde bylo pití alkoholu běžné.

„Zkoušky probíhaly tak, že jsme dali panáka slivovice všichni, půl hodiny se zkoušelo a pak, že musíme končit, v hospodě se za chvilku zavírá. Šli jsme na pivo, panáka,“ vzpomíná Sitek v pořadu 13. komnata na mládí u divadla.

Sám si nejdřív neuvědomoval, že to s alkoholem přehání. „Já nepil, že jsem musel. Já jsem chtěl. Mně to chutnalo, tak jsem si to dával. Ale ono to narůstalo a já si neuvědomil, že dcera vidí, že táta přijde domů opilý,“ popisuje.

Právě incident s dcerou Kristinou ho přiměl pití omezit. „Přišlo to, když to jednou přehnal a rozbil hlavou skleněné vchodové dveře. A já jsem z toho měla takovou panickou ataku, že musela přijet sanitka, abych se uklidnila. Museli mi něco píchnout, protože jsem byla v takovém stavu, že jsem to už nezvládala,“ vzpomíná Kristina Sitková.

Manželka mu pak dala ultimátum. „Já jsem si představil, že bych zůstal s alkoholem bez milované manželky a že bych byl bez dcery, a říkám: Dobře. Ale já asi nepřestanu úplně. Ale budu dělat všechno proto, abych to omezil, a kdybys myslela, že jsem to omezil málo, tak mi řekni a já to omezím víc,“ slíbil. Dceři pak napsal dopis, kde slíbil, že jeho limit budou dvě piva denně.

Jeho náhradní drogou se pak stala práce. „Než jsem šel do důchodu, tak jsem neměl tolik práce jako teď v důchodu,“ říká herec, který kromě divadla natáčí televizní seriály, dabuje, pracuje v rozhlase a načítá audioknihy. Kromě toho má psa, kterého pětkrát denně venčí, a taky hodně vaří pro celou rodinu.

Práci nehodlá omezit ani po infarktu, který překonal. „Když mi doktorka na pohotovosti řekla, že to byl infarkt a že si poležím, tak jsem jí řekl: Já ale za tři dny začínám natáčet ZOO a když tam nebudu, oni to přeobsadí,“ dodává Dušan Sitek, který kromě ZOO účinkoval v seriálech Policie Modrava, Rapl, Četníci z Luhačovic nebo Vyprávěj. Získal několik nominací na divadelní ceny a v současnosti je vidět na několika nejen pražských scénách.