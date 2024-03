Bylo to hrozné a brutální, vzpomíná bývalá dětská hvězda na zneužívání

Čtyřdílný dokumentární seriál Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV odhaluje toxické, nebezpečné prostředí, které panovalo během natáčení některých nejznámějších dětských pořadů z konce devadesátých let a začátku nového tisíciletí. Mnohé z nich produkoval Dan Schneider.

Bell začal hrát, když se rozváděli jeho rodiče. Nejdřív hrál v reklamách, měl malé televizní role, pak získal v roce 1999 hereckou roli v seriálu The Amanda Show společnosti Nickelodeon. Následující rok se seznámil s trenérem dialogů Brianem Peckem, který se s ním spřátelil a zval ho k sobě domů na lekce herectví.

Peck se později stal Bellovým manažerem a doprovázel ho na herecké konkurzy v Los Angeles. Ty byly častokrát vzdáleny nejméně hodinu cesty od Bellova bydliště, kde žil se svou matkou. Proto dětská hvězda často přespávala u Pecka doma. Ale jedné noci se vše změnilo.

„Jednou ráno jsem se probudil a on mě sexuálně napadal. Ztuhnul jsem a byl jsem v naprostém šoku, netušil jsem, co mám dělat nebo jak reagovat,“ říká Bell v dokumentu s tím, že se později svěřil své matce a ta zavolala na policii.

V roce 2004 Pecka odsoudili za zneužití nezletilého. Totožnost Draka Bella jako oběti nebyla v té době zveřejněna. Peck strávil šestnáct měsíců ve vězení a je veden v registru sexuálních delikventů.

„Víte, kdykoli jsem měl konkurz nebo jsem potřeboval pracovat na dialogu nebo na čemkoli jiném, nějak jsem skončil zpátky u Briana doma,“ říká Bell. „A bylo to čím dál horší a horší, byl jsem v pasti. Neměl jsem žádné východisko. Zneužívání bylo hrozné a dost brutální.“

Teď, když se na události ohlíží zpět, přiznává, že často přemýšlí, jak to mohl přežít. Pamatuje si všechny události spojené se zneužitím. „Ale vše mimo, to je pro mě velmi rozmazané, což je smůla, protože jsem v té době zažil spoustu skvělých věcí ve svém životě a kariéře. Ale bylo to zastíněno a zničeno tím, s čím jsem se potýkal uvnitř. Bylo to pro mě opravdu těžké,“ dodal v dokumentu, který měl premiéru 17. března.