Každý den je pro mě požehnáním, říká rakovinou trpící Dolph Lundgren

„Žiji normální život. Stále polykám léky, ale ve skutečnosti mě to neovlivňuje. Chci říct, že to nemá žádné vedlejší účinky. Každý den je pro mě požehnáním a opravdu si to užívám a mám z toho opravdu dobrý pocit,“ svěřil Dolph magazínu Entertainment Tonight.

Nevyhýbá se ani práci. V kinech po boku Jasona Stathama a Sylvestra Stallona bojuje jako elitní žoldák ve čtvrtém pokračování série Postradatelní. Natočil taky reklamní kampaň pro americký řetězec rychlého občerstvení a napodobil v ní Rockyho, jemuž byl ve filmu nepřítelem.

Když mu v roce 2021 našli další nádor, lékař mu prý řekl, že by si měl dát pauzu a trávit víc času se svou rodinou. „Tak jsem se ho zeptal: Jak dlouho myslíte, že mi zbývá? Myslím, že řekl dva nebo tři roky, ale v jeho hlase jsem poznal, že si asi myslel, že je to méně,“ prozradila akční hvězda.

Byl z toho v depresi a hledal druhý názor. Našel onkologa, který dokázal léčit rakovinu ledvin zacílením na mutaci, kterou měl a je běžná u rakoviny plic. „Nemohl jsem uvěřit, že to bude tak radikální rozdíl, že během tří měsíců se ty věci zmenšily o dvacet třicet procent,“ říká Lundgren.

Cítí se dobře i jako novomanžel. V létě se totiž oženil se sedmadvacetiletou Emmou Krokdalovou. Svatbu měli na ostrovy Mykonos.

„Vlastně jsme se zasnoubili ten týden, kdy jsem zjistil, že rakovina je zpět. To bylo před COVIDEM. Takže jsme si prošli COVIDEM. A pak jsme chtěli vidět, jak tato léčba funguje. Ale všechno se zdálo v pořádku. Takže letos v létě na Mykonosu v Řecku jsme se konečně vzali a byla to opravdu jen malá svatba. Pár přátel. Bylo to opravdu hezké,“ dodal Lundgren.