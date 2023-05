Bojuji s rakovinou, myslel jsem už na nejhorší, přiznal herec Dolph Lundgren

Dolphu Lundgrenovi, který se proslavil například jako boxer ve filmové sérii Rocky, diagnostikovali lékaři rakovinu už v roce 2015. O svém boji s nemocí se nyní herec rozpovídal ve videu na Youtube pro kanál In Depth With Graham Bensinger.

Přiznává, že v jednu chvíli mu lékař oznámil, že mu zbývají maximálně tři roky života. Rozhodl se vyhledat několik dalších odborníků. S pomocí jednoho z nich se mu během posledního roku podařilo intenzivní léčbou zmenšit nádory v ledvinách o devadesát procent.

„Je to poprvé, kdy o tom mluvím. Pokud to pomůže byť třeba jen jedinému člověku, který je ve stejné situaci, jako jsem byl já, stojí to rozhodně za to,“ říká Lundgren ve videu.

„V roce 2015 mi objevili nádor. Po jeho odstranění následovala biopsie a zjištění, že byl zhoubný. Podstupoval jsem pak pravidelné půlroční kontroly. Pět let to vypadalo, že je vše v nejlepším pořádku,“ popisuje s tím, že jeho nejhorší noční můra opět ožila v roce 2020.

„Byl jsem tehdy doma ve Švédsku a pořád mě silně pálila žáha. Byl jsem pak na magnetické rezonanci, kde mi našli šest velkých nádorů. Tehdy mi začalo docházet, že to bude asi hodně vážné. Nasadili mi hned chemoterapii. Měl jsem ale různé komplikace a k tomu jsem začal také extrémně hubnout. Připravoval jsem se dokonce na nejhorší,“ přiznává oblíbený záporák z akčních filmů.

Lékaři mu doporučovali, aby trávil co nejvíce volných chvil s rodinou. „Když jsem se ptal, kolik času ještě mám, řekli tak dva tři roky. Ale v jejich hlase jsem vnímal, že to je možná mnohem méně,“ vzpomíná.

Dolph Lundgren (2019)

Rozhodl se tehdy vyhledat další odborníky. S pomocí jednoho z nich podstoupil další léčbu a nádory v těle se začaly postupně zmenšovat. „Momentálně mi odstraňují zbývající tkáně těchto nádorů. Prognóza je taková, že až je odstraní úplně a nebude tam žádná další onkogenní aktivita, léky by pak už měly všechno ostatní potlačit,“ nevzdává se herec.

„V 80. a 90. letech jsem vyzkoušel steroidy. Nevím, jestli to má něco společného s rakovinou. Samozřejmě mě to napadlo, že by tam mohla být nějaká spojitost. Přemýšlel jsem o tom. Člověk si vždycky myslí, že udělal někde chybu i když to tak být nemusí. Ale pravda je, že když jsem byl mladší, bral jsem steroidy, střídavě snad deset let. Podle toho, jaký jsem točil film,“ odhalil.

Dolph Lundgren v jednom z nedávných rozhovorů prozradil, že chystá na letošní rok svatbu, kterou v minulosti odložil kvůli koronaviru a následně i své léčbě. Za manželku si bude brát o osmatřicet let mladší fitness trenérku Emmu Krokdalovou (26).

Dolph Lundgren byl již dvakrát ženatý. Poprvé si vzal v roce 1991 Peri Mommovou, manželství však vydrželo jen rok. S návrhářkou šperků Anette Qvibergovou žil v letech 1994–2011, mají spolu dvě dcery, šestadvacetiletou Idu a dvacetiletou Gretu.

V minulosti žil herec například také se zpěvačkou Grace Jonesovou, modelkou Paulou Barbieriovou či šampiónkou v karate Jenny Sanderssonovou.

VIDEO: Dolph Lundgren se svěřil o svém boji s rakovinou: