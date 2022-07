Změnila mi život, říká Dolph Lundgren o čtyřicet let mladší snoubence

Herec prohlásil, že se v roce 2023 vezmou buď v jeho rodném Švédsku, nebo v Norsku, odkud pochází jeho snoubenka. „Je to proto, že jsme ztratili dva roky. Takže příští rok snad pojedeme do Skandinávie, nemůžete to udělat v zimě, jinak budete uprostřed sněhové bouře,“ prohlásil.

Lundgren oznámil zasnoubení se svou přítelkyní v příspěvku na Instagramu 29. června 2020. Švédská akční hvězda je o 39 let starší než norská osobní trenérka, s níž se seznámil v posilovně Equinox, kde tehdy pracovala. Začali spolu chodit už v roce 2019, ale svůj vztah zveřejnili až v lednu 2020 na filmovém a hudebním festivalu Cana Dorada v Dominikánské republice.

„Říká se, že mládí se promarní, i když to neplatí pro každého, jako třeba pro Emmu. Pro mě to platí, protože jsem dospěl velmi pozdě,“ řekl Lundgren loni časopisu Muscle and Health. „Mám velké štěstí, že mám v tomto věku někoho, jako je Emma, změnilo mi to život a doufám, že jí budu moct poskytnout všechnu potřebnou pomoc a podporu.“

Dolph Lundgren půjde k oltáři už podruhé. Z šestnáct let trvajícího manželství s interiérovou designérkou Anette Qvibergovou má dvě dcery. Pár se rozvedl v roce 2011.