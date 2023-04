Radcliffovi se podařilo utajit, že už je tatínek. Vyfotili ho s kočárkem

„Můžeme potvrdit, že Erin Darkeová a Daniel Radcliffe přivítali na světě své první dítě,“ uvedl mluvčí dvojice pro magazín Hello!

Na fotografiích, které zveřejnil britský web Daily Mail, má novopečený tatínek roušku a tlačí kočárek zakrytý plenou, aby nebylo vidět obličej miminka a nesvítilo na něj prudké slunce. Za hercem kráčí jeho partnerka.

Americká herečka teprve v březnu potvrdila, že je těhotná. Bylo to v době, když už nešlo maskovat těhotenské břicho.

Radcliffe a Darkeová se poznali v roce 2012 během natáčení filmu Zbav se svých miláčků. V tom si představitel filmového čaroděje Harryho Pottera zahrál roli hvězdy generace beatniků Allena Ginsberga. Ani jeden z nich nehovoří o vztahu rád. Radcliffe to vzácně porušil před třemi roky.

„Vyrůstal jsem a dělal spoustu věcí, u nichž jsem si říkal, tohle je extra hloupé. Tohle nebudu moct dělat nikdy před svou holkou. Ale to je úžasná věc ve chvíli, kdy najdete vztah, v kterém je vám souzeno být. Říkáte, páni, můžu dělat všechny ty kraviny a partnerce to nevadí. A navíc si taky myslí, že je to sranda. To je fantastické,“ liboval si v rozhovoru pro magazín Radio Times, když hovořil o partnerce.

I když jsou oba herci a často natáčejí či hrají na jiné straně planety, stejně jim to klape. „Ona je v Kalifornii a natáčí seriál, já jsem tady v divadle, takže spolu nekonečně skypujeme. Ale to je tak vždycky ve vztahu na dálku u dvou herců. Vždycky hodně cestujeme, ale teď je to nejdelší odloučení. Je to však tak, jak to je. Jsem velmi vděčný za Skype a FaceTime,“ prozradil v lednu 2020 Radcliffe.