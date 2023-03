Představitel Harryho Pottera Daniel Radcliffe bude poprvé otcem

Mluvčí Daniela Radcliffa potvrdil těhotenství jeho dlouholeté partnerky Erin Darkeové v sobotu pro magazín US Weekly poté, co byla herečka s výrazným bříškem v pátek vyfocena po boku herce v ulicích New Yorku.

Radcliffe a Darkeová se poznali v roce 2012 během natáčení filmu Zbav se svých miláčků. V tom si představitel filmového čaroděje Harryho Pottera zahrál roli hvězdy generace beatniků Allena Ginsberga.

Radcliffe přiznává, že se s přítelkyní dali dohromady díky jedné ze sexuálních scén. V té praktikuje Erin Darkeová v roli dívky Gwendolyn na Radcliffovi orální sex.

Daniel Radcliffe a jeho těhotná partnerka Erin Darkeová v ulicích New Yorku (24. března 2023)

„Až budu příběh o našem seznámení jednou vyprávět našim dětem, bude to asi dost vtipné vzhledem k tomu, co se na place odehrávalo. Jsem moc rád, že jsou ve filmu zachycené momenty, kdy jsme se teprve poznávali a flirtovali spolu,“ řekl Radcliffe pro pořad Couch Surfing.

„Jedna z prvních věcí, která nás spojila, bylo uvědomění si toho, jak moc oba milujeme herectví. Je krásné být s někým, kdo dokáže toto nadšení pochopit a cítí to úplně stejně. Oba se v našich kariérách navzájem velice podporujeme,“ řekla Darkeová v jednom z rozhovorů.

Daniel Radcliffe se svěřil i s tím, že s fanoušky stále rád debatuje o jeho zatím nejvýraznější životní roli, čaroději Harrym Potterovi. „Jako teenager jsem jednou potkal člena punkové kapely, kterou jsem tehdy moc obdivoval. Zeptal jsem se ho na pár věcí a on odpověděl, že se o tom se mnou nebude bavit. Pamatuji si, jak mě to tehdy mrzelo. Jsem pyšný na to, když mi někdo řekne, že jsem díky roli Pottera nezapomenutelnou součástí jeho dětství,“ dodal herec.

Hodnota jmění Daniela Radcliffa se odhaduje na víc než 2,5 miliardy korun. Herec vděčí za majetek především příjmům z Harryho Pottera, které dokázal šikovně investovat a zhodnotit. Natáčení čarodějnické ságy mu však, jak sám říká, nepřineslo do života jen radost a finanční stabilitu.

„Trvalo mi opravdu hodně dlouho, než jsem přijal, že můj život bude diametrálně odlišný od toho, co jsem prožíval prvních jedenáct let,“ přiznal. Dlouho mu prý také trvalo smířit se s tím, že role Harryho se nikdy nezbaví a lidé si ho s ní budou spojovat navždy.

