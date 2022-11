Pecková zahazuje pověst útočením na kolegy, reaguje na kritiku Sidovský

„Protože dostávám od médií dotazy k útokům paní Dagmar Peckové na adresu mého projektu 4 Tenoři, odpovídám zde, víc se ke kauze nebudu vyjadřovat. Pro nezasvěcené: paní Pecková napsala před časem na svém FB profilu, že jsou 4 Tenoři kýč a pak dále se svými příznivci rozebírala jejich pěvecké kvality,“ začal svůj příspěvek na sociálních sítích Janis Sidovský.

„Pravdou je, že paní Dagmar Pecková, na rozdíl od sólistů 4 Tenorů, nemá žádné vysokoškolské vzdělání v oboru muzikál, ani, na rozdíl od sólistů 4 Tenorů, za poslední čtvrtstoletí nehrála v žádném světově uznávaném muzikálovém titulu,“ píše hudební manažer a producent.

Jeho projekt stojí na hudbě z muzikálů, filmů a na skladbách hitmakera Karla Svobody. „Kluci zpívají skladby Bernsteina, Morriconeho, Lloyd Webbera a dalších globálně uznaných autorů s českými texty pánů Borovce, Vrby nebo Prostějovského. Nikdy jsme nepředstírali, že jde o operní projekt, to si paní Pecková, možná kvůli nedostatku vzdělání, prostě popletla,“ uvažuje Sidovský.

Janis Sidovský a 4 Tenoři: Michal Bragagnolo, Pavel Vítek, Jan Kříž a Marian Vojtko

4 Tenory tvoří muzikáloví sólisté, kteří v oboru muzikál opakovaně obdrželi cenu Thálie nebo na ni byli nominováni (Marian Vojtko, Pavel Vítek a Jan Kříž), Michal Bragagnolo je navíc sólista opery Národního divadla v Praze.

„Všichni hráli a dosud jsou obsazováni do světově uznávaných titulů jako jsou Bídníci nebo Fantom opery, Honza Kříž dokonce opakovaně účinkoval v muzikálu Ples upírů na německých scénách od Berlína přes Hamburk až po Stuttgart. Společně zpívali pod vedením dvorního dirigenta Andrei Bocelliho, Maestra Marcella Roty, s Českým národním symfonickým orchestrem a od ledna začínají spolupráci s Filharmonií Bohuslava Martinů,“ píše.

„Názor paní Peckové je v oblasti muzikálu zcela bezvýznamný a je nám líto, že tak špičková operní zpěvačka zahazuje svoji pověst útočením na kolegy, v jejichž oboru nic nedokázala. Přejeme paní Dagmar Peckové hodně zdraví, radosti a klidu na duši,“ dodává.

Životní partner zpěváka Pavla Vítka měl potřebu se vyjádřit poté, co se v médiích objevily články o vzájemných slovních přestřelkách mezi operními pěvkyněmi Dagmar Peckovou a Andreou Kalivodovou. Obě ženy se do sebe pustily na sociálních sítích, kde si posílají ostré vzkazy.

Dagmar Pecková v říjnu posměšně okomentovala nové album hudebního uskupení 4 Tenoři. „Tohle teď vydává Supraphon! Co furt nějakej Smetana. Kýč nade vše,“ napsala na svůj facebookový profil k odkazu upozorňujícím na novou desku.

Pěvkyni Andreu Kalivodovou její vyjádření nenechalo chladnou. „Milí kamarádi! Tak takhle prosím vás ne! I když v životě dokážete uspět svojí prací, talentem a vůlí… jako tato paní. Nikdy prosím své kolegy a jejich práci veřejně nedehonestujte,“ napsala na sociální síti.

„Andreo, kašlete na to. Je to jen nešťastná závist stárnoucí zpěvačky, takže je to spíš k politování,“ okomentoval příspěvek zpěvák Daniel Hůlka, do kterého se Pecková v minulosti také pustila.