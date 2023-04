Udělali jsme s Janisem přítrž dohadům. Homofobii jsem nevnímal, říká Vítek

Zpěváka Pavla Vítka jsme zastihli na natáčení videoklipu projektu 4 Tenoři. K jaké písni natáčíte videoklip?

Natáčíme videoklip na písničku z cirkusu Humberto, Krev toulavá od skladatele Karla Svobody.

Jste člověk, kterému je zámecké prostředí pánů blízké, sám bydlíte na Karlštejně. Klip se natáčí v Lobkowiczkém paláci, jak to tady na vás působí?

Mně se tady vždycky líbilo. Dokážu si představit i vzhledem k tomu krásnému výhledu na Prahu, že bych palác obýval. Ale musel bych mít hodně služebnictva, protože je to tady velké. Je to tu moc hezké, má to krásnou atmosféru, genius loci a výhled skutečně na celou Malou stranu. Překrásné.

Jak spolu dokážou fungovat 4 Tenoři? Pracují tam určitě mužská ega, je to někdy složitější?

Samozřejmě. Vždycky, když jsou dohromady nebo pohromadě mužský, tak ta ega se nějakým způsobem setkávají. Ale chlapi mají myslím si oproti ženským jednu výhodu. Dokážou si hned všechno vyříkat, což my také děláme. Takže vlastně neznáme takové záležitosti, jako třeba intriky, pomluvy a tak dále. Když se něco nelíbí, tak jdeme jeden za druhým a na férovku se to řekne. To si myslím, že je základ toho, aby takovéto chlapské seskupení mohlo fungovat. Všichni zpěváci se samozřejmě „čepejříme“ před publikem, komu to zní nejlíp, ale dohromady to musí fungovat. Je tu ještě jedna důležitá věc. Máme s klukama velice vyvinutý a společný smysl pro humor, i to je důležité.

Jitka Zelenková a Pavel Vítek na narozeninovém koncertě zpěváka (Praha, 30. září 2022)

Spousta zpěváků utíká v soukromí například k zahradnictví, jak to máte vy?

Přiznám se, že zahrada je pro mě takový jeden velký relax. Mám to rád, nikdy by mě to dřív nenapadlo, ale zahradničení mi skutečně čistí hlavu a dává mi inspiraci a působí i na celkovou mou rovnováhu a pohodu. Už teď se těším, až začnu sázet. Zahrada je krásná záležitost, která člověka tou svojí energií uzdravuje.

Vy jste byli s Janisem Sidovským jedni z prvních, nebo dokonce i první muži v českém šoubyznysu, kteří si troufli vyjít na veřejnost otevřeně s tím, že spolu žijí, že jsou partneři a že se milují. Jak se na tento krok nyní zpětně ohlížíte? Přijde vám z dnešního pohledu odvážný?

Tak já nevím, jestli to byl odvážný krok. Asi trošku ano. Ale my jsme to prostě chtěli udělat, protože jsme chtěli udělat přítrž všem těm různým dohadům a fámám. Chtěli jsme mít jak se říká v hospodě „čistý futro“. (smích) Řekli jsme, jak to je a jestli s tím někdo měl problém, tak už to není na naší straně. My jsme v podstatě řekli všechno, co jsme říct chtěli. Čili s odstupem času si myslím, že bylo dobře, že jsme to udělali.

4 Tenoři: Marian Vojtko, Michal Bragagnolo, Pavel Vítek a Jan Kříž (4. října 2022)

Když je člověk krásný a také něco umí, tak se potom leckdy potýká se závistivými pohledy a závistivci. Vy jste byl svého času také ikona československého popu, byl jste i na přední příčce v hitparádě prodejnosti desek. Potýkal jste se tenkrát s homofobií?

Já jsem to nikdy nevnímal, jestli tam byla závist nebo homofobie. Cítil jsem samozřejmě, že ne každému třeba z těchto důvodů vyhovuji, nebo mě poslouchají, nebo třeba to může být i důvod, proč třeba právě moje písničky mu vadí. Ale já jsem se staral celý život o sebe, abych já osobně byl spokojený a měl čisté svědomí z toho, co jsem v šoubyznysu udělal nebo, dejme tomu, dokázal. Říkal jsem si, že když budu mít dobrý pocit já, tak bude mít snad dobrý pocit i mé publikum. A o to mi šlo vždycky nejvíc.

Takže jste se naučil udělat si takový neviditelný štít, přes který neprojde nic negativního…

Já si myslím, že takový štít by měl mít každý z nás. Nechávat ty nepříjemné a negativní věci na té vnější straně. Protože když se člověk od toho oprostí, tak získá svobodu v přemýšlení i v rozletu a nic ho netáhne k zemi. Pak můžete realizovat svoje sny. A to si myslím, že je v životě alespoň pro mě úplně to nejdůležitější.

Petr Kotvald může děkovat Josefovi Cardovi za zpopularizování Mumulandu. Ale on tehdy také zpopularizoval pro novou generaci i vaši píseň Mám rád vůni tvý kůže. Jak jste na to tenkrát pohlížel? Přineslo vám to novou vlnu fanoušků?

Mě to tenkrát velmi pobavilo. Protože když už si někdo z vašeho hitu dělá legraci, tak to znamená, že už je to opravdu velký hit, že takzvaně zlidověl. A co lepšího může zpěváka nebo píseň potkat, než to, že zlidoví a dostane se lidem pod kůži. To je vlastně vítězství toho interpreta i té písničky. Mě to tehdy nesmírně pobavilo a opravdu jsem se tenkrát velmi od srdce zasmál.

Kde vystupují 4 Tenoři, to najdeme na sociálních sítích, stejně tak informace o vašem účinkování v muzikálech. Ale kdyby se někomu zastesklo po československém popu, můžeme starší písničky od vás ještě někde slyšet?

Čas od času ještě pár koncertů udělám. Ale teď zrovna jsem opravdu na sto procent zaměstnán a velice rád v uskupení 4 Tenoři, protože nám se ta kariéra opravdu rozjela. Točíme další klip, natočili jsme druhé album, získáváme platinové desky, máme všude vyprodáno a máme zájemce o naše koncerty na tři roky dopředu. Říkal jsem si, proč toho daru, který mi osud takto postavil do cesty, nyní nevyužít. Ale rozhodně se za pár let ke svému repertoáru vrátím a určitě nějaké koncertní turné ještě bude.