Slušňák s charismatem masového vraha. Jak šel čas s Christopherem Walkenem

Zpocené dlaně, roztřesený hlas. Požádat dívku o doprovod na školní ples patří zejména v Americe k prvním velkým testům milostného života. V New Yorku to v 50. letech minulého století zažil i patnáctiletý Ronald Walken, syn německého pekaře. Jednoho dne oslovil svou vyvolenou, ale ta se zatvářila nepřístupně a odvětila, že má přítele. Pak vyndala peněženku, v níž měla fotografii krasavce s hustými vlasy a bílými zuby, který vypadal jako řecká socha. S doprovodem na ples to nevypadalo dobře. Ronald si však dodal odvahu a spolužačku požádal, aby mu snímek ukázala ještě jednou. „To je ale jen výstřižek z časopisu,“ pravil vítězoslavně po kratším zkoumání.