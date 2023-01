Vešel by se Jack vedle Rose? Tvůrci Titanicu se konečně vyjádřili

Zachránil by se i Jack, kdyby vylezl na plovoucí dveře vedle Rose? Na to herečka odpověděla během podcastu Happy Sad Confused, kde ji zpovídal moderátor Joshua Horowitz. Několik let nazpět se totiž na to samé dotázal Leonarda DiCapria (48), který ve filmu hrál Jacka, ale ten spornou scénu odmítl komentovat.

„To já do prd*le nevím. Taková je odpověď, prostě nevím,“ řekla nejdříve se smíchem Kate Winsletová. „Ale dobrá, když to chcete slyšet, ano, vešel by se tam. Na ty dveře by mohl vylézt taky, jenže potom už by nepluly. Takže ne,“ prohlásila nakonec.

„Můžu jen říct, že docela dobře rozumím tomu, jak funguje voda a jak se chová. Když by se dva dospělí lidé položili na obyčejný paddleboard, taky by byl najednou extrémně nestabilní, to je jasné. Takže kdybychom na ty dveře takhle vlezli oba, nemyslím, že bychom přežili. Možná bychom se tam vešli, ale plocha by se naklonila a dlouhodobě by to nefungovalo,“ dodala.

Leonardo DiCaprio a Kate Winsletová ve filmu Titanic (1997)

Pár dní před Kate Winsletovou se ke stejnému problému vyjádřil i režisér James Cameron. Magazínu Toronto Sun sdělil, že dokonce nechal provést forenzní studii, aby se nemusel touhle spekulací pořád zabývat.

„Provedli jsme vědeckou studii, abychom už od toho měli klid a konečně tu debatu ukončili. Udělala se kompletní forenzní analýza s odborníkem na podchlazení, který rekonstruoval tento filmový vor. Vzali jsme dva kaskadéry, kteří byli stejné váhy jako Kate a Leo, nasadili na ně senzory, položili je do vody a různými metodami testovali, zda by mohli přežít. A neexistoval způsob, jak by mohli přežít oba. Přežil by jen jeden,“ uvedl.

„Navíc Jack musel umřít. Mělo to být jako Romeo a Julie, film o lásce, oběti a smrtelnosti. Láska vyjádřená obětí… Doufám, že za 25 let už tohle nebudu muset řešit,“ uzavřel celou debatu Cameron a přislíbil, že v únoru vydá blíže neurčený malý speciál věnovaný právě této studii.