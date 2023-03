Na vrchol se protančil. Channing Tatum chtěl být víc než jen hollywoodský hezoun

Tatum nepatřil mezi děti, které by v osmi letech oznámily rodičům, že se chtějí věnovat herecké kariéře. Ani nezářil ve školních divadelních představeních, popravdě on ve škole nezářil vůbec. Kvůli dyslexii a poruše pozornosti v hodinách zrovna nevynikal a nepatřil mezi jedničkáře, jenže to věděl, a tak se rozhodl zaměřit ne na studium, ale na sport. Hrál fotbal, baseball, věnoval se atletice i americkému fotbalu a zkoušel i bojová umění. A všechno mu šlo, i když jak sám přiznává, ne vždycky se na sport soustředil, když okolo něj byly holky. I tak ho ovšem na střední škole zvolili nejlepším sportovcem, a díky stipendiu se dostal i na univerzitu.