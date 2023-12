Letos jsem se oženil a teď je čas na rodinu, říká cestovatel Ladislav Zibura

„Letos jsem se oženil a teď je čas na rodinu. Nová kniha příští rok určitě nebude, poslední mi ostatně vyšla sotva před dvěma měsíci. Každopádně bych rád jednou napsal knihu o cestování s dětmi – tuším, že to nás čeká už brzy. Pokud tedy naše děti budou rády cestovat,“ svěřil se Ladislav Zibura, který si letos v Portugalsku vzal učitelku Karolínu.

princladik Jsme na měsíc v Portu, což je jedna z nejlepších věcí, co mě v poslední době potkaly.



Pokud máte tip, co bychom tu určitě neměli vynechat, budu rád za doporučení!



Ke knížkám má pozitivní vztah od mala. Celé dětství a dospívání prý nedostával pod stromeček prakticky nic jiného. Tištěná kniha je podle něj prima dárek taky proto, že jím člověk nejen potěší čtenáře, ale taky podpoří autora. A co za knihy by doporučil on sám?

„Pro děti něco od Jaroslava Foglara, protože jeho knihy nestárnou. Fanouškům cestování zase pokračování Novináře v Číně od Tomáše Etzlera nebo romantickou novinku Návod k použití železnice, kterou jsem přelouskal po cestě vlakem do Bupadešti. A trochu neskromně taky své Všechny cesty vedou do Santiaga – myslím, že humor a vyprávění lidí z celého světa jsou témata, která zajímají lidi všech generací,“ řekl.

Není nad to, když může čtenář vzít knihu fyzicky do ruky, ale ani Ladislav Zibura se nevyhýbá audioknihám. Člověk si díky nim může užít literaturu a zároveň u toho dělat něco jiného. On sám například nedávno strávil celý den podepisováním knih ve skladu svého nakladatelství a poslouchal u toho jako audioknihu Saturnina, kterého miluje. Jako audioknihy vyšly i jeho díla.

„Vždycky jsem chtěl, aby mi audioknihy namlouvali lidé, kterých si vážím. Proto jsem tu první nechal namluvit od dvou hrdiny svého dětství – Miloně Čepelky. Další mi namlouval Martin Písařík, protože mám moc rád jeho rošťácký šarm, hlas i smysl pro humor. A část knihy o Česku mi namluvil Alexandr Hemala, což je takový vtip odkazující na to, jak dřív uváděl filmy na České televizi,“ prozradil.

A co by Ladislav Zibura popřál lidem k svátkům? „Aby na sebe lidi byli hodnější. V běžném životě i na sociálních sítích. Právě v tomhle vidím největší význam cestování. Podívat se, jak se žije jinde – a zjistit, že některé věci jde dělat lépe. A naopak taky mít radost z toho, co všechno máme,“ dodal.