OnlyFans se ke mně perfektně hodí, říká Carmen Electra

„Prostě jsem cítila, že to musím udělat. Pro jednou mám možnost být sama sobě šéfem a mít vlastní tvůrčí vizi, kterou budu sdílet se svými fanoušky, aniž by nade mnou někdo stál a říkal mi to: Nedělej tohle, nedělej tamto. Zakryj tohle,“ vysvětlila herečka, proč se rozhodla své tělo vystavovat na OnlyFans.

Fanoušci jí tam mohou zasílat žádosti o různé fotky, herečka si s nimi může dokonce dopisovat. Jedna žádost se ale prý pravidelně opakuje.

„Dostávám spoustu žádostí o moje nohy, to mě rozesmívá,“ svěřila se Electra.

Herečka uvedla, že její OnlyFans bude obsahovat její snímky ve spodním prádle, fotografie z dovolené a příspěvky o jejích tipech na zkrášlování sebe sama.

Předplatné hereččina účtu je zdarma, ale za exkluzivní příspěvky si účtuje až 25 dolarů, přičemž nabízí i VIP balíčky za vyšší ceny.

V rozhovoru pro OutKick Electra hovořila o tom, jak moc OnlyFans zlepšil její život: „OnlyFans se ke mně perfektně hodí, protože jsem kreativní ředitelkou svých vlastních snímků, ve svém vlastním čase,“ řekla herečka. „Není tam nic, co bych neschválila. A miluju spojení se svými fanoušky,“ dodala.

VIDEO: Jenny McCarthy a Carmen Electra (2023):