Padesátnice Carmen Electra si založila profil na OnlyFans se sexy příspěvky

Carmen Electra na svém Instagramu sdílela fotku s popiskem, podle kterého lze snadno rozluštit, že je řeč o jejím novém profilu na sociální síti OnlyFans. Selfie, kde s přivřenýma očima upírá pohled do kamery, může napovídat, v jakém stylu se fotky určené pro platící fanoušky ponesou.

OnlyFans je relativně nová platforma orientovaná na fotky a videa, které zde sdílejí více i méně známí lidé, z nichž větší část tvoří ženy. Od klasických sociálních sítí se liší tím, že jsou modelky a modelové na fotkách podstatně více odhaleni a jejich fanoušci si za přístup k příspěvkům měsíčně platí.

Carmen Electra později své rozhodnutí potvrdila v rozhovoru pro magazín People. Podle jejích slov to byla jasná volba. „Měla jsem pocit, že do tohohle zkrátka musím jít. Konečně si můžu šéfovat sama, aniž by nade mnou někdo stál a říkal mi, co mám dělat nebo co sním a co nesmím odhalovat,“ řekla herečka.

Ohledně obsahu profilu přislíbila, že půjde především o návody na líčení, fotky z dovolené a pózy v županech či spodním prádle. Vnímá to jako způsob, jak se svými fanoušky komunikovat „důvěrněji“.

Zatímco na Instagramu občas kvůli tamějším pravidlům musela cenzurovat části fotek, jako odhalené bradavky, smajlíky či samolepkami srdíček, na OnlyFans k tomu nucena nebude.

„Lidé si stejně s vašimi fotkami budou dělat, co chtějí,“ uvedla. „Když už to tak je, podle mě je rozhodně lepší mít to pod kontrolou a v souladu s tím, jak to sama cítím,“ dodala.

VIDEO: Carmen Electra v seriálu Pobřežní hlídka: